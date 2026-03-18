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内地国有银行高层据报花红大缩水 削减30%至50% 打击「享乐主义」

投资理财
更新时间：16:30 2026-03-18 HKT
发布时间：16:30 2026-03-18 HKT

中国金融业薪酬改革持续，国有银行高级管理人员面临大减花红。据彭博引述消息报道，多家国有金融机构已著手调整2025年度薪酬方案，部分高管花红缩水三成至五成。相反，汇丰、渣打等外资银行，花红池规模反而提升约10%。

部分机构已追溯减薪

报道指出，两家大型国有银行的部门负责人2025年奖金被削减30%至50%，一家中型全国性银行的分部主管浮动薪酬亦大跌约40%。此外，财政部去年底已要求重点国有机构提交薪酬改革方案，部分机构更已追溯减薪，而浮动薪酬占管理层总薪酬50%至70%，成为了减薪最直接方式。

报道又指，今次薪酬调整旨在纠正内地金融机构长期存在的薪酬结构倒置问题，过往中层管理薪酬常高于高层，因高层作为党政官员薪酬受严格限制。同时，这亦是内地推进共同富裕、规范金融业高收入的重要举措，同时打击业内所谓的「享乐主义」风气。

降薪潮蔓延至保险业

值得一提的是，2025年内地银行合计盈利达2.38万亿元人民币，按年增2.3%。目前业内部分券商投银部门增聘数十名初级和中级员工，部分机构恢复基薪以留住人才，但奖金池仍受严格监管。此外，降薪潮亦蔓延至保险业，一家大型国有保险公司去年底将中层2024年花红削减至少30%。

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