金价5000美元被指太贵 多重指标证牛市尾声 潜在跌幅高达20%

随着中东局势持续紧张，国际金价不升反跌，3月至今已累跌逾5%，原因之一是市场忧虑油价急升及能源供应短缺会重燃通胀，降低美国联储局和其他央行减息的可能性，对贵金属走势构成不利影响。此外，彭博策略师罕有发布看淡金价的报告，直指金价每盎斯5,000美元太高，堪比1980年和2011年两次历史高位，警告金价升势正从价值储藏演变为投机性押注，并指多重技术指标已显示这轮牛市可能已进入尾声。

堪比1980和2011年两次高位

彭博大宗商品策略师Mike McGlone指出，截至今年2月底，金价相对于60个月移动均值的溢价已升至1980年以来最高水平，而历史上触及这一水平的唯一先例，正是1979年至1980年价格见顶时期。

他指出，1979年至1980年的「淘金热」发生在美国CPI接近15%的高通胀背景下，惟目前美国CPI仅为2.4%，直言金价在通胀相对温和环境出现如此极端升幅，本身就是估值过热的佐证。如果金价无法获得1970年代的通胀环境或极端地缘政治事件的持续支撑， 回落至每盎斯4,000美元的风险正在上升。若参考目前金价约5,000美元而言，即后市将有20%的潜在跌幅。

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他又提到，金价于2011年触及1,921美元高位后，该水平直至2020年才突破，而目前金价上涨速度已超过那轮升势，均值回归的压力亦随之加大。

黄金相对股票强势或已极限

同时，McGlone指标普500指数与金价的比率在3月13日降至1.32，其持续下行意味黄金相对股票的强势或已达极限。

另一个异常讯号是波动率的背离，黄金180日波动率达到标普500指数的2.4倍，为2006年以来新高，而股市波动率仍维持在极低水平。他又指，一旦股市波动率回升，金价先前的强势反而可能成为掣肘。

金价与油价比率也触及高位

此外，金油比也触及历史高位，反映均值回归压力不容忽视，正是金价见顶的重要讯号。截至2月底，黄金与WTI原油的价格比率升至79，历史上超越这一水平仅在2020年4月原油价格跌至负值的极端情形下出现过。截至3月13日，该比率仍高达51，而其100年历史平均值和众数仅接近20。

原油方面，即使伊朗局势及相关地缘政治冲击可能推动短期飙升，但此类供应冲击通常难以持续，因为高油价将刺激以美国为首的西半球加大供应。相反，若局势趋于缓和，油价支撑减弱，甚至进一步加重金价回落至4,000美元的压力。

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