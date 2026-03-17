中东战火快将平息｜曾智华

过去一周，N加N咁多老友问：「死喇碌Sir，中东一片混乱，点搞呀？应否沽出大部分股票呀？若沽，沽边种股呀？」持有好公司股票，几时都应「不动如山」，短期波动毋须理会，因当战争结束，一切也会复常，好的公司会继续好。

笔者4大爱股即中电控股（002） 、港铁公司（066）、国泰航空（293）及香港交易所（388）其业务够稳，「护城河」劲深，揸咗晚晚可以安寝。当中的国泰不停有人唱油价高会受影响，但刚刚相反，国泰早早做咗对冲，油价爆升反而得益；另更「揿住抢」加燃油费，赚埋！国泰上周公布业绩靓绝，小弟去年早于本栏指出，国泰一定值12元以上，结果两周前未开战，爆上14.15元创近年新高。

笔者已对此股作前景调整——应值16元，所以在12元已变成入货价！

或许短期油价仍会上上落落，做成人心不稳，但观察国泰有一点更属优势，是公司不属战事相关国家，意即可接收大量上述国家航空公司的避险客。

中东战火发展至今，单睇特朗普日日改口风，加上与内阁成员受访时的口径不一，明显白宫高层对于应否再打，有相当大分歧。特朗普开战时意气风发，扬言必须要换掉伊朗政权，今日仿似踩中蜜蜂窝，进退失据，摆明后悔，势必TACO缩沙，问题在如何找下台借口，以免灰头土脸。种种迹象显示，战事继续打下去机会已相当低，如今只看美国如何退场，而伊朗又用乜方法死咬不放，取回被攻击的最大补偿。

假若白宫今次对伊朗的军事行动慌忙落幕，特朗普势必大伤元气，美国民间长期反政府的势力，将彼落此起，主导稍后的中期选举。

若伊朗再站稳，中国当然松一口气，对整个世界和平格局，也能暂且定一定。美国若中短期不敢再胡乱兴兵，即能释放一个空间让其他国家集中精神改善经济。

美以侵伊损人不利己，实属无聊妄动！

资深传媒人 曾智华

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