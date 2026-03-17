美伊战事打乱央行部署 储局今年料最多减息两次 日圆跌至一个位才吸纳

随着本周踏入「超级央行周」，美国联储局及日本等多国央行将会公布议息结果，但在美伊战事爆发下，油价一度逼近120美元大关，令通胀忧虑再度升温，势将影响环球央行部署，目前市场已将美国减息预期大幅押后，甚至有人质疑今年可能不减息。独立外汇分析师卢楚仁接受《星岛头条》采访时直言，今年最多只会减息两次，又指联储局全年若按兵不动，意味美国通胀升温，并可能出现滞胀风险。

周四关注联储局公布点阵图

美国联储局自2024年9月开始累计减息175个基点后，今年减息步伐明显放缓，其中1月份维持利率不变，目前市场普遍预期联储局于本周四（19日）凌晨2时公布的议息结果，将继续按兵不动。

卢楚仁认为，联储局今年最多只会减息两次，但若全年一次都不减息，将意味美国通胀重新升温，并可能触发「滞胀」风险，即同时出现经济增长放缓与通胀高企的不利局面。他又指，今次议息除了关注会后声明措辞是否偏鸽或偏鹰外，点阵图（Dot Plot）最新预测更为关键，将反映联储局官员对未来利率路径的判断。

安联投资：维持美债短仓立场

安联投资公募市场首席投资总监Michael Krautzberger亦预期，联储局主席鲍威尔将重申观望取态，短期政策前景能见度仍偏低，但AI与生产力提升所带来的中期供应面改善保持审慎乐观。该行的基本情景仍然预期，联储局候任主席沃什（Kevin Warsh）将于今年下半年实施最后一次减息，除非经济或劳动市场出现更明显放缓迹象，否则货币政策倾向不再进一步宽松。在这背景下，该行现阶段维持对美国国债短仓的立场，并继续看好美国7年期与30年期国债利率曲线趋陡的配置。

卢楚仁：日圆下试162或更低

此外，日本央行将于本周四（19日）公布议息结果之际，日圆近期持续走弱也成为市场焦点。在油价高企下，严重依赖中东石油的日本在通胀与经济增长前景均产生巨大压力；同时，全球避险资金持续流入美元，推高了美元汇率，亦令日圆汇价进一步受压。

卢楚仁提到，日圆贬值一方面有助刺激当地出口及旅游业，但一方面亦可能推高国内进口物价，令通胀升温。他预计，日圆有机会进一步下试162水平，一旦跌穿该关口，更有机会延伸至165水平，建议投资者届时可考虑分批吸纳。

日央行干预汇价机会较以往低

值得留意的是，近期外界对于日本央行出手干预汇价的预期有所降低，主因日圆以往的跌势主要由仓位调整及投机情绪带动，但今次则是因为油价上升及美国经济数据强劲，根本上推高了美元汇价，从而令日圆下跌。

上商财资业务处研究部主管林俊泓认为，日圆短期估计于156至160徘徊，但日央行于160水位出手干预的机会仍大。至于澳洲国民银行货币策略师Rodrigo Catril早前则向外媒表示，过往158至159区域被视为警戒线，但现时认为新警戒线可能在162附近。

金价或初步见顶 正处整固阶段

另一方面，向来被视为避险资产的金价，虽然今年1月底冲上每盎司5,598美元的历史高位，但美伊战争开始后，其避险角色却似失效，单计半月已累跌逾半成。市场有意见认为，投资者担忧美伊战争导致的通胀冲击，令联储局推迟减息及推高美元，从而压制了金价表现。

卢楚仁更直言，金价早前已初步见顶，目前正处于整固阶段，料需待美元重回弱势后，金价才有条件再度创新高。不过，澳新银行分析师指出，黄金仍然是应对地缘政治不确定性的一种避险资产，其基本事实仍未变化，因此也不应过于看低黄金。

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油价已反映利好 投资者宜审慎

至于最直接受美伊战争影响的油价，虽然国际能源总署（IEA）同意释出4亿桶战略石油储备，但因战事料难于短时间内平息，国际油价仍持续高企。卢楚仁认为，中东局势所带来的地缘政治溢价，已反映于早前的升浪之中，相关利好因素基本消化，直言油价有机会已经见顶，后市上行空间有限，投资者宜审慎。

此外，摩通一份报告指出，如果油价在较长时间内保持在每桶90美元以上，可能会加剧美股抛售潮，标普500指数或回调10%至15%，并且会对国际及新兴市场产生外溢效应，最终打击经济增长。该行又指，当油价升至每桶120美元甚至更高，标普500指数的抛售会进一步加剧。