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友邦峻宇尊尚财富中心进驻中环 抢攻超高净值客户市场

投资理财
更新时间：12:50 2026-03-16 HKT
发布时间：12:50 2026-03-16 HKT

友邦香港（AIA）宣布，前身位于铜锣湾的「友邦峻宇尊尚财富中心」，已于中环的友邦金融中心正式开幕，专为回应客户在跨市场财富、健康及传承规划方面日益复杂的需求而设。

友邦香港及澳门首席产品主张策划及医疗保健官梁莉斯表示，集团自2023年以来持续加强高净值客户策略，并见证客户群展现强劲增长潜力。她指出，超高净值客户所寻求的不仅是保险方案，而是由长期伙伴精心策划的财富与传承咨询服务，协助他们从容应对各种复杂挑战，并指该中心的开幕，正是这个发展旅程中的重要一步。

友邦香港及澳门首席产品主张策划及医疗保健官梁莉斯表示，集团自2023年以来持续加强高净值客户策略，并见证客户群展现强劲增长潜力。
友邦香港及澳门首席产品主张策划及医疗保健官梁莉斯表示，集团自2023年以来持续加强高净值客户策略，并见证客户群展现强劲增长潜力。

具高私隐度空间及一站式服务

集团提到，该中心以精心策划及全面的咨询模式为设计核心，高净值客户可于高私隐度空间，获取涵盖信托、传承、税务、法律及家族办公室等范畴的专业咨询服务。此外，中心亦提供由友邦自家企业餐饮团队打造的尊尚款待体验，并设有友邦历史长廊，展示友邦保险在亚洲逾百年基业的发展历程。

另一方面，中心设计理念以ESG原则为依归，采用海洋回收物料、再生玻璃、金属及木材等元素，体现可持续发展是一种能够保存价值、尊重本源，并支持世代相传的生活哲学。

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