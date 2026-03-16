PayMe推「消费赚回赠」平台 最高15% 涉旅游及电子产品优惠
更新时间：12:34 2026-03-16 HKT
发布时间：12:34 2026-03-16 HKT
发布时间：12:34 2026-03-16 HKT
PayMe by HSBC宣布推出「消费赚回赠」平台，用户可于多家网上商户消费，并赚取最高15%现金回赠，并自动存入其PayMe银包内。数据显示，截至今年2月，PayMe用户的消费及合作商户数量皆按年增长近两成。
PayMe表示，用户可于多家香港电子用品、生活及旅游品牌享有回赠，包括在Klook预订导赏团及一日游享最高15%现金回赠、酒店预订及租车享10%回赠；以及永安旅游和Samsung也享最高4%现金回赠。此外，LG、INITIAL、Q-Pets及Gigasports等亦提供优惠。
赚取回赠步骤方面，首先将PayMe更新至最新版本，并于应用程式首页找到「消费赚回赠」专区；随后浏览最新优惠，选择心仪商户；再点按优惠，并按指示前往商户应用程式或网站；最后如常购物，稍后现金回赠将显示于PayMe银包。
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