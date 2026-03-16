蔡金强忧高油价打乱减息 吁避开美股 转吼重资产 看好A股多于港股

奥陆资本创办人蔡金强上周五（13日）出席富途投资展2026演讲时警告，市场低估了伊朗冲突的影响，预期油价中枢将上移，打乱美国减息步伐。他建议投资者短期内避开美股锋芒，将资金分散至昔日被视为「无聊」的重资产、低消耗板块，并看好A股及韩国、台湾股市的潜力。对于港股，他直言对恒生科技指数不感乐观。

美今年恐最多只减息一次

蔡金强分析指，霍尔木兹海峡的封锁恐长达一个月以上，预计油价中枢将由战前的65美元，大幅抬升至75至80美元水平。他预计，美国第二季CPI及PCE通胀数据将重回3%水平。他直言，年初市场乐观预期减息两至三次，但在伊朗事件后，最多只减一次，甚至连一次都不减，否则可能引发恶性通胀。

蔡金强出席富途投资展时警告，市场低估了伊朗冲突的影响。

避开「烧钱」AI下游企业

美国不减息对于高度依赖融资的AI产业，如Oracle、CoreWeave等打击甚大，尽管Nvidia、Microsoft等巨头能撑住，但二三线公司恐会「火烧连环船」。因此，他建议投资者在美股策略上要向上游走，聚焦台积电、ASML等最顶尖公司，避开烧钱的下游企业。他亦表示，美股已连升三、四年，现时调整半年非常合理，长线虽看好，但目前应先避一避。

资源及化工股迎翻身

面对AI浪潮及地缘政治不稳，蔡金强建议将部分资金分散至重资产、低消耗的传统行业。他表示，在AI世代，To C（面向消费者）的生意越来越难做，人口老化加上AI令中产失业；相反，To B或To G（面向企业或政府）的议价能力更强。他指出，这类传统行业近期已录得不俗升幅，例如中石油（857）及中海油（883）等石油股；中远海能（1138）这类航运股，以至化工、煤炭及军工股。

内地有走出通缩迹象

地区配置方面，蔡金强看好A股多于港股。他指出，内地1、2月出口按年大增21.8%，更重要的是CPI及PPI数据有走出通缩的迹象，认为一旦走出通缩，对经济体及资产类别是超级利好消息，并以2015年后的日本股市为例子。

对恒生科指前景悲观

相反，他对港股的恒生科技指数持悲观态度。他解释，腾讯（700）、阿里（9988）、美团（3690）等平台公司在内地政策层面上并不受青睐，政府更倾向支持科技、医药及高端制造业。至于小米（1810），他直指其手机业务面临记忆体晶片成本暴涨的压力，利润空间被大幅挤压，加上汽车业务事故重重，预期今年表现「出事」。

吁减持日股 看好韩股台股

其他亚洲市场方面，蔡金强建议大幅减持日本股票，因其高度依赖进口能源，油价上升将引发输入性通胀并迫使央行加息。相比之下，他更看好估值便宜且具科技护城河的韩国及台湾股市。

