特朗普骑虎难下 中国没受战争影响｜曾渊沧

美股创下今年新低，但是港股受到的影响不大。多年来港股深受美股影响，这次受到的影响较小，主因这场中东战争，美国已经败了，伊朗的无人机漫天而至，攻击所有波斯湾国家的美军基地。过去人人以为有美军驻防一定最安全，想不到现在正驻防在波斯湾诸国的美军，已经不敢住在美军基地，分散入住当地酒店，有高级军官住5星级酒店，这也是为甚么我们会在电视新闻片上看到杜拜5星级酒店被炸。

特朗普正于骑虎难下的困境，而中国一点也没有受到影响。过去几年，中国积极发展绿色能源，入口石油只占整体能源供应一小部分，现在正好炒作绿色能源股。中国更可能成为最后成功调解人，让伊朗得到赔偿及特朗普可以体面撤退。当然，特朗普不会用赔偿这个字眼，可能称为协助伊朗重建。

一场中东战争，使到许多人都忽略了「两会」，今年是十五五规划开启年，将会推出许多有利股市的新政策。其中最重要两项是举全国之力攻人工智能（AI）及鼓励消费，使中国成为全球第一的消费大国。

炒作AI概念 拣龙头科技股

在全国人大会议期间，全中国突然爆发「养龙虾」热潮，「龙虾」是指一款在今年刚刚推出的免费开源个人AI虚拟助理软件项目Open Claw，它是由奥地利软件工程师Peter Steinberger开发。由于其标志是一只红色龙虾，因此使用者被称为「养龙虾」。

目前一般AI只供聊天，但是Open Claw却能直接在自己的设备如Mac、Windows及Linux运行，并像真人一样代为操作电脑，执行整理文件，自动发电邮等复杂任务。数日前，腾讯控股（700）在深圳总部免费为人接入Open Claw软件，惹来千人排队，令「养龙虾」热潮一下子席卷全国。

但使用这套软件有数据泄漏风险，一旦系统被入侵而发现突破口，攻击者便能轻易取得整个系统的完全控制权。但「养龙虾」热潮依然席卷全国，大大增加「云储藏」及「云计算」的需求，特别是阿里云、腾讯云及百度云等几个热门AI供应商。近一段日子，许多人在寻找可供炒作的AI概念股，但是我还是比较喜欢那些市值很大的龙头科技股，市值很大意味规模很大，做甚么都有条件领先。

重推以旧换新 留意美的及小米

中国要发展自己成为全球最大的消费大国，以旧换新政策也决定重推，这是有效的。最受欢迎项目应该是汽车与家庭电器，一般的家庭电器与汽车都非常耐用，10年8年都不会坏，如果没有以旧换新的政策支持，电器商只能靠人口增长、家庭数量增加才能增加销售量，所以说这个政策是有效的。因此电器股如美的集团（300）及小米集团（1810）都可以留意，而小米除了卖电器也卖车。

曾渊沧

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