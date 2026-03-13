Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局AI防骗音乐短片上线 宣传手法获国际「年度传讯大奖」

更新时间：15:05 2026-03-13 HKT
发布时间：15:05 2026-03-13 HKT

金管局今日（13日）发布2026年防骗公众教育计划的全新音乐短片《决战嗱喳蕉》完整版，以寓教于乐的形式传递防骗讯息，凝聚社会各界共同打击骗案。

局方指，全新音乐短片运用了人工智能（A.I.）技术，以功夫游戏的概念制作。金管局副总裁阮国恒化身为游戏角色并亲自献唱，与原创骗徒角色「嗱喳蕉」展开一场正邪对决。片中「嗱喳蕉」身分百变，伪装成黄牛党、客户服务员、速递员及交友对象，诱骗市民点击可疑连结、提供个人资料或即时付款。

金管局表示，期望透过这场功夫对决，呼吁市民牢记三大防骗「金科玉律」：

  1. 乱揿 Link 实中招：勿点击任何来历不明的连结；
  2. 求快钱 易清袋：勿信任何需要「先付手续费」的奖赏；
  3. 信甜言 输身家：「网上恋爱」勿轻易转帐或提供个人资料。

金管局指，随着各界积极构建防骗防线，骗案数字近年有放缓迹象。根据香港警方数字，2025年录得 43,212 宗骗案，较2024年下跌 2.9%，是自2019年以来首次录得跌幅。

金管局总裁余伟文与「嗱喳蕉」合照，他希望透过防骗宣传提升市民的防骗意识。
金管局总裁余伟文与「嗱喳蕉」合照，他希望透过防骗宣传提升市民的防骗意识。

局方指，早前推出由阮国恒与歌手尹光合唱的防骗歌曲《Link 咪乱揿》，以及「嗱喳蕉」深入社区的互动宣传，日前获国际金融刊物《中央银行》杂志（Central Banking）颁发「中央银行大奖 – 2026年度传讯大奖」（Central Banking Awards 2026 – Communications Initiative）。金管局感谢国际评审委员会的认可，未来将继续与各界携手，以切合市民生活的方式推广防骗信息，持续巩固香港金融体系的稳健与韧性。

《决战嗱喳蕉》完整版
 

