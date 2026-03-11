Openclaw是否无懈可击？｜林小珍

科技圈的风潮确实瞬息万变，上星期笔者才于本栏拆解过，商用软件服务SaaS如果具备深厚的行业认知和洞察力，未必容易被AI工具取代，未阅读的朋友可以重温一下前文。 今个星期全城又陷入Openclaw热潮，人人投身「养龙虾」。有人认为有了Openclaw，躺平都能够赚钱；亦有人担忧会被Openclaw「打烂饭碗」。

Openclaw赢在跨平台操作

Openclaw与其他AI代理，例如ChatGPT和Copilot，最大的分别是，一般AI代理生成的结果，局限于输出到自身的平台，或者系内软件，而Openclaw则犹如真人操作员一般，可以横跨操作不同平台和软件，用一个软件读取完所需资料，经过大语言模型（LLM）处理，再用另一软件执行工作。

举一个例子，一位零售业区域经理，如果要用AI撰写一份关于昨天营业额的报告，提交予管理层，过去可能是先从帐目系统输出昨天各分店的营运数据，再用Perplexity进行分析，生成概览文字和图表。为方便管理层阅读，他可能会再将内容复制到Word文件，再将文件加入电邮，发送给管理层。而Openclaw的强大，在于它可以按使用者要求，自行读取资料，操作其他AI系统或软件，即是以上的程序可以全自动化，完全不需人手处理。

建构Openclaw场景成新需求

要搭建一个Openclaw应用场景，需要先进行一系列的系统连接和设定，有一定的技术要求，这方面的需求近期大增。有媒体报道，深圳腾讯云总部外，上周就举行了Openclaw免费安装活动，吸引近千人到场排队。而由于Openclaw亦需要耗用算力，因此稀宇科技（MiniMax，100）等AI股亦趁机炒上。在完成搭建之后，用家只需要通过一般通讯软件，例如WhatsApp或微信下达指令，Openclaw即可以按指令执行任务。

Openclaw会否取代秘书？

由于Openclaw可以跨平台及系统操作，如果只是将不同资料来源作整合，再套用落指定范本的简单文书工作，Openclaw可以完全取代人手。那么，行政秘书是否可以「执包袱」呢？举个例子，一位总监的行政秘书，要安排总监的会议和工作日程，如果协调会议日期、时间和地点，全部通过电邮或WhatsApp进行，Openclaw完全可以从中读取资料，自动更新日程。

但试想像有一天，总监遇上另一个部门的高层相约见面，目的是「找晦气」，投诉总监旗下同事的失责。行政秘书明明知道总监上午时间许可，但为了让总监有时间向同事了解事件始末，有备而战，秘书就可能推说总监要下午才能与该高层会面。这些「睇人眉头眼额」的功夫，就是秘书不能被AI取代的实力。

AI出错无从追究

Openclaw的执行能力强大，但对情景的认知及宏观洞察力，则很视乎使用者的指令。有别于传统由系统工程师和数据工程师设计的系统，有清晰的数据流程，就算当中有AI应用，涵盖的数据源亦经过仔细考量。而Openclaw操作时会涵盖的数据，相当取决于用户下达的指令，如果指令不够具体，系统很可能会作出错误判断；如果流程中有出乎预期的情况，AI主导的全自动化流程亦可能有失控的行动。如果用于商业层面，例如判断及执行买卖决定，过程中无人手监察，出错造成损失时，用家也申诉无门。因此，笔者不厌其烦都要再说一遍，任何的AI应用，「人类参与循环」（Human-In-The-Loop，HITL）是不可或缺的元素。

通讯软件操控或成保安漏洞

使用Openclaw亦需要留意安全风险。Openclaw的跨平台操作，当中很可能涉及从不同档案读取资料。贸贸然找人在腾讯云总部外搭建应用场景，过程中有没有被人恶意加入原码窃取资料，难以有保障。此外，大家不时都会听到，身边有朋友的通讯软件被黑客入侵，向亲友骗财。当WhatsApp可以直接指令Openclaw操控不同软件，开启电脑中的档案，一旦WhatsApp被入侵，资料完全是中门大开，予取予携。

林小珍

