梁凤仪指加强跨界别打击金融罪行 今年1月拦截逾半诈欺转帐金额

投资者及理财教育奖2025颁奖典礼今日（10日）举行，证监会行政总裁梁凤仪致辞时表示，2025年证监会接获投资诈骗投诉近900宗，按年激增近四成，有个案单一损失超过千万元。最令人痛心的是，有不少七、八十岁的老人家受骗，损失的往往是毕生积蓄，而近年投资诈骗手法层出不穷，假冒权威、情骗以及虚假平台等令人防不胜防。

证监会已加强与各方合作

梁凤仪续指，近年蓬勃发展的数字资产生态圈亦带来新的挑战，在接获有关诈骗的投诉中，有四分之一与虚拟货币有关。鉴于投资骗案增长迅速，证监会近期已加强与警方、海关、金管局以及持牌券商和虚拟资产服务商合作（持牌机构）。合作主要聚焦两方面，一携手强化跨界别情报共享和资源整合，大大提升金融罪案的侦测、预防和应变能力；二是证监会与持牌机构建立沟通渠道，积极配合警方反诈骗协调中心的24/7止付机制，以即时冻结涉及诈骗或高风险的转帐。她还透露，截止今年1月底，在接获的止付要求总额当中，机制已成功拦截当中逾五成的相关犯罪得益。

许正宇：高度重视投资者教育工作

另外，财经事务及库务局局长许正宇亦说，凭借健全的监管框架、创新的金融政策以及广泛的全球金融网络，香港作为国际金融中心的地位始终稳固，而政府一直高度重视投资者教育工作，并全力支持证监会及辖下的投委会，透过多元渠道和创新形式，加强公众的理财能力，提升投资者的金融防骗意识，提高大众对金融产品的认知，并提醒市民注意数码理财的风险。

证监会主席黄天祐于同一场合则指出，深信投资者教育与市场信任息息相关，证监会与投委会正肩负枢纽的角色，负责凝聚各方力量，包括将理财之道深植人心，及巩固资本市场的诚信基础，推动香港国际金融中心持续发展。他续指，面对全球形势和科技的迅速变化，公众对理财与投资知识的要求与日俱增。因此，证监会和投委会将进一步加强全方位协作，汇聚跨界别、跨世代力量，投入更多资源，共建蓬勃而可持续的理财教育生态系统。

周一鸣：去年诈骗案占整体罪案近一半 总损失达39亿元

香港警务处处长周一鸣亦指,在2025年诈骗案占整体罪案近一半,总损失额占了整体损失接近一半，达39亿元，每宗案件的平均损失达至70万元，并且超过八成的受害人都是于常用的网上社交媒体平台上被骗。周透露，警方来年会采取四大策略打击诈骗，从根源著手全面打击诈骗产业链。一针对利用电讯网络行骗，并会透过加强执法、检控及加重刑罚等措施，打击用作收取骗款的傀儡户口。第二，将预防投资骗案列为重点宣传项目，并继续加强长者群体的防骗宣传,精准防骗。第三,加强使用防骗视伏 App新增一系列功能，包括自动更新用户數据库、新增举报种類、人工智能分析市民举报的网址以作出封锁等,期望进一步强化骗案预警,并促进渗透率。第四，会积极推动各国加强合作，以更有效打击跨境诈骗。

投委会主席杜淦堃亦表示，人工智能和第三代互联网正在高速发展，带来教人雀跃的机会，亦带来前所未有的挑战，进一步突显投资者及理财教育的重要性。

