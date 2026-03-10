MPF获准投资主动型ETF 限证监认可兼港上市 占比最多10% 积金局料提升回报潜力

强积金投资主动型ETF终落实，积金局今日（10日）更新强积金「股票及其他证券投资指引」，已将主动型ETF整个资产类别纳入强积金基金准许投资类别，惟比例上不得超过基金净资产值的10%，同时该主动型ETF须获证监会认可及于港交所（388）上市。

助分散风险 提升投资回报

积金局指，此举是回应近年香港的主动型ETF市场快速增长，涵盖多种不同资产类别，例如货币市场及科技板块资产；又指主动型ETF能透过分散风险、提高透明度及流动性等，为计划成员提供额外的保障，相信将符合条件的主动型ETF纳入为强积金准许投资类别，可为强积金基金提供更多具竞争力的投资机会；同时亦为计划成员提供更多分散风险的机会，并提升其投资回报潜力，更好地保障和增加退休储备。

不包括加密货币主动型ETF

值得注意是，可获纳入的主动型ETF，须为证监会认可及于港交所上市，同时亦须符合强积金准许资产类别的相关原则，例如该主动型ETF没有被证监会归类为衍生产品基金，亦不会被用作规避强积金规例的工具，例如不得投资于加密货币相关的主动型ETF等。另外，基金投资在主动型ETF的上限，初步不得超过该基金净资产值的10%，该限额将连同其他获准资产类别，如上市私募股权基金、非上市互惠基金等共用。

港主动型ETF涵盖多个主题

据港交所网站资料，现时在港交所上市的主动型ETF涵盖多种资产，包括投资于AI及创新科技主题的A潘渡创新（3056）、AGX AI科技（3006）；亦有分别投资于电动车机械人、Web3及电子支付等主题的ETF，例如AGX电车机器人（3139）、A都会WEB 3（3426）及A都会电子支付（3412）。

另外亦有不少投资货币市场基金的主动型ETF，例如A南方港元（3053）、A工银中金美（3011）等。至于近年热门的备兑认购期权产品，例如AGX国指兑（3416）、A南方国指备兑（2802）亦属于主动型ETF。

下一步探讨纳入黄金ETF

积金局主席刘麦嘉轩今个月初在立法会财经事务委员会上表示，已完成检讨强积金投资于房托基金（REITs），今年会继续检视强积金可投资的范围，以纳入更多不同的投资产品，下一步准备探讨强积金投资黄金ETF的方向。另外，积金局将于2026年年底前完成预设投资策略（DIS）的全面检讨及制订改善建议，满足计划成员的需要。

