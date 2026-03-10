Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

切勿杠杆炒股｜曾智华

投资理财
更新时间：09:45 2026-03-10 HKT
发布时间：09:45 2026-03-10 HKT

经验与智慧，不会由天掉下来，必须从亲身经历及书本上得回来。

成功的理财高手，绝不会生下来就事事垂手可得，反之，必定经过多次惨痛失败的磨练才有大成。高手们有一特点，不但从自己的失败中吸取教训（非常有限），也从别人的失败中吸取教训（海量例子可作参考）。

大家如果认真又有决心学习理财，第一件事，首先勿投资，待完全理解「股神」巴菲特及「股圣」芒格的智慧及经验，才开始。

芒格已逝，但佢留下的最重要资产，是将所有投资哲学，录成影像，大家可以免费上网睇。这份资产，将千秋百世流传，令希望进步的投资者开窍。上周二小弟重温芒格的片段，当中重要一点是——切勿用杠杆投资。你只可用拥有的资金投资，因世事无常，借贷或杠杆投资，买中了当然有倍数收获，但相反，买错了，会渣都冇之外，资产更可能变负数，乃非常不智的行为。

看完片段后的一日，即周三，真系中到开巷，亚洲股市因中东开火爆发股灾，韩股破纪录一日插12%，立即尸横遍野，鬼哭神嚎。

南韩大量股民杠杆炒股

为何会如此？正因过去年多，南韩股市被视为亚洲资金最活跃的舞台，尤其半导体股不断被炒升，外资持续涌入，南韩小股民见股市似乎失去地心吸引，由去年10月3500点起步，越升越有，很快过了5000点，整个股市遂变情绪高涨的嘉年华。

情况就似九六、九七年的香港楼市，几乎所有市民都认为：（一）楼市冇得跌；（二）唔借尽去买狠狠地赚一铺就笨过猪。于是，今年开始大量股民参与借贷杠杆炒股，2月开始，一个月内将指数由5000点推高至近6300点，至此，再冇人觉得有任何危机，死神根本不存在。

股市灾难历史是会不断重复的，上周碍于美元抽升，韩圜对美元泻至17年新低，韩股同时崩盘，尤其早前被追捧的三星电子等，一嘢就跌11.74%，引发不少杠杆投资被斩仓，这正是芒格经常提醒大家的——勿杠杆投资，随时会渣都冇㗎。

资深传媒人 曾智华

相关文章：未听理由先查利益｜曾智华

