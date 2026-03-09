中东资金何处流？趁低买入3只股｜曾渊沧

美国与以色列出其不意的攻击伊朗，并杀死伊朗最高领导人哈梅内伊及多名重要领导人。不过，伊朗还是有一定的武装实力，很快整个中东都陷入战争中，伊朗的飞弹、无人机攻击中东所有的美军基地、美国领事馆。伊朗也封锁霍尔木兹海峡，导致大量运油船滞留在波斯湾无法离开。

这场战争令全世界股市都下跌，但也是一个趁低吸纳的好机会。大家冷静想一想，受到这场战争打击最大的应该是中东那几个很想把自己发展成另一个金融中心的国家。但现在整个中东已经变成烂摊子，面对这突然而来的战争，还有多少人敢留下来？中东的这么一大笔资金会流向何处？很肯定的，香港会分到一杯羮。现在应该是趁调整买入汇控（005）及渣打（2888）这两只国际银行股的机会。港交所（388）也会是受益股，中东的资金会流入香港买股票。

总理工作报告强调两点

全国人大大会开幕了，总理的工作报告强调两点：一是推动消费，二是努力搞Al。大家再想一想，中国中央政策重要还是中东战争重要？中东战争对香港，对中国内地而言，最坏的情况只是推高石油价格。而中央政策是大量金钱的投入，再一次推出以旧换新政策肯定有效果，传统消费股全部得益。另外，中央要努力发展Al，相关股份也早就炒起，不过许多人都没有留意到，中国真正的Al龙头企业是阿里巴巴（9988），阿里股价之所以比不上其他市值较小的股，是因为阿里市值大，业务分散，投资者看不清Al对阿里的供献有多大。

数年前，中央要打击垄断，阿里、腾讯（700）、美团（3690）股价马上急跌，但是腾讯的马化腾马上表态，会全面配合中央政策而进行整顿改革，结果腾讯股价复苏得最早最快；而阿里的马云则神隐了数年才出山，改头换面，以发展Al取得中央的赞许，股价也终于翻身。美团最倒楣，今日面对的已经不是反垄断，而是「内卷」。

携程有条件从谷底回升

不久前，携程（9969）也面对中央责难说携程垄断了整个旅游业，特别是订酒店的业务，于是携程股价急速下跌，由613元跌至388元，跌幅高达37%，上周末才突然回升，理由是携程宣布将于3月10日下架其「调价助手」系统。携程算是以相当快的速度配合中央的政策，反应够快，股价有条件从谷底回升。

