MPF供款入息水平逾12年没调整 积金局吁供多一点 意见认同「有需要调高」

积金局主席刘麦嘉轩藉三八「国际妇女节」发表网志，肯定女性在不同社会岗位的努力，并指出为打工仔女筹划退休保障的重要性。她提到，强积金强制性供款现行的最低或最高入息水平分别为每月7,100及30,000元，两者先后于2013年及2014年生效，即已有12、13年没有调整；一旦长时间没有调整，强积金提供的基本退休保障就会与生活水平脱节。

按照法定机制 每4年检讨至少1次

根据22个已加入「积金易」平台的强积金计划数据，在481万名成员中，女性占50.6%，即女性计划成员约243万名。刘麦嘉轩认为，其实不论男女，都必须认真面对退休保障的问题，而当中最多人问的问题就是「我的退休储备是否足够？」。

刘麦嘉轩表示，积金局一直透过不同措施维护和巩固强积金的充足度，当中包括按照法定机制，于每个四年检讨周期对强积金强制性供款的最低及最高入息水平，进行至少一次检讨及建议合适的调整。

两个入息水平界定了强积金供款的计算模式，其中入息不足最低水平的雇员及自雇人士会获豁免作出强制性供款（雇主则须继续为雇员作强制性供款），以减轻对较低收入人士的财政负担；而最高入息水平则考虑到强积金是为工作人口提供基本退休保障，所以超过最高入息水平的收入部分毋须作出强制性供款。

正进行检讨工作 与多个团体交流

积金局现正进行2022-2026年周期的最低或最高入息水平检讨工作，并在今年2月初，就有关检讨工作与超过30个持份者团体（包括劳工团体、商会和雇主代表、专业组织等）进行交流。

目前收集到的意见当中，普遍认同两个入息水平有需要反映物价及工资在过去十多年的升幅；应该适当调高最低入息水平以纾缓更多低收入打工仔女的经济压力，同时让更多工资高于现行最高入息水平的打工仔女，适度调高他们的强制性供款，以确保强积金的基本退休保障功能不被侵蚀。

积金局会在检讨报告中适当反映和整合相关意见，并在拟定方案时全面考虑收入数据、基本退休保障需要、对劳资双方的影响及他们的负担能力、劳工市场情况，以及宏观经济环境等因素，务求在不同因素之间取得平衡，目标是在今年中向政府提交报告及建议。

鼓励自愿性供款 享受扣税额

另外，刘麦嘉轩留意到越来越多雇主及打工仔女主动供多一点，为退休添保障。去年强积金总供款额中，有25%属自愿性供款，较十年前的比例增长近一倍 。而可扣税自愿性供款（TVC）亦广受欢迎，截至去年底，TVC帐户累计供款金额为141亿元。她鼓励打工仔女于今月底本课税年度结束前，开立TVC帐户和作出供款，在增加退休储备的同时，还可以享受每年最高6万元的税务扣除额。

