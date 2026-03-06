强积金属长期规划 BCT：勿因短期波动恐慌

BCT表示，2026年2月全球投资市场表现不俗，大多数资产类别均录得正收益，MSCI ACWI指数录得约1.3%升幅。2月「AQUMON MPF综合基金指数+通胀指数」为1.8%，2026年开首以来累计升5.42%。虽然美伊战火及地缘政治不稳持续影响市场，BCT提醒成员，强积金属长期退休规划，毋须因短期急跌而过度恐慌。

IPP Financial Advisers Limited董事彭永东提醒，美伊冲突升温，市场于过往两个月累积不少升幅，对负面消息相当敏感，高波动环境下投资者可能会获利离场，需留意其中风险。

据BCT数据，今年2月成员的基金转换行为显示，单月总转入基金人次比总转出人次多逾50%。BCT业务定位及客户方案高级总监王玉麟分析：「换言之，成员每转出一只基金，往往会同时转入多于一只基金，显示他们开始意识到分散投资的重要性。」

过度集中单一市场属「假分散」

王玉麟提醒，分散投资并非仅仅投资于多只基金。若强积金投资过度集中於单一市场或地区，即使持有多只基金，仍属于「假分散」，未必能有效降低风险。真正的分散投资原则，是将资金分配于不同资产类别及地区，以减低单一市场或资产波动所带来的影响。

他又指地缘政治动荡固然影响市场，但成员不应因单一事件而仓卒作出全盘转换。回顾历史，2025年4月7日因中美关税战导致单日恒指急泻3000点，当时不少成员陷入「应否按兵不动」、「趁低吸纳」或「立即避险」的思绪。然而，其后4月强积金市场反弹回升，「强积金是长达数十年的退休规划，成员应以长远退休目标为依归，审慎检视MPF投资组合，避免过度依赖单一市场及资产类别。同时，亦无须因短期波动而恐慌或仓促调配，否则可能错失市场反弹所带来的潜在收益，影响长远退休保障。」

