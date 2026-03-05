香港精算学会料2045年强积金资产达4.2万亿 倡上调供款率5%

香港精算学会（ASHK）发布强积金未来20年资产规模的最新评估，料至2045年强积金市场资产规模将达3.9万亿至4.2万亿元，较2025年增长2.7倍，同时预计强积金资产将于2030年左右达到2万亿元，在2038年左右则达到3万亿元。

自愿供款明显改善退休月入

香港精算学会退休金及雇员福利委员会成员及专案负责人周沛言表示，以一名45 岁、现已累积40万元强积金结余的打工仔为样本进行推算，至退休时其强积金结余约为180万元，但因通胀因素，届时折合物价水平仅约110万元，每月可获约6400元退休收入。他续指，若其采纳香港政府推出的可扣税自愿性供款政策，每年额外供款6万元，其退休后转换的年金收入将增至1.27万元，凸显自愿性增供对退休保障的提升作用。

建议开发银发族产品

周沛言提议，应关注人口老龄化带来的长期退休开支需求，鼓励金融机构开发适合银发族的金融产品与服务，重点强化退休后的通胀保障功能。他又提倡，可将强制供款率提高5%，并引入分级制度来增加强制供款额。

MPF研投资黄金 学会称值得重视

积金局早前公布下一步将研强积金投资黄金ETF方向，周沛言表示，随著本港强积金资产规模不断扩大，新增投资能为其提供分散投资风险的渠道，但各强积金平台需持续强化投资者教育，黄金投资的适配性更多取决于个人选择，但其存在的市场需求值得重视。

强积金买楼将削弱退休保障力度

针对市场提议提取强积金用于买楼等其他投资的想法，周沛言则指，强积金的核心定位是为大众提供退休生活保障，若提取资金用于买楼等短期支出，将削弱退休阶段的保障力度，与强积金强制供款体系的初衷相悖。