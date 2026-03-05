Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上季永久离港提取MPF涉近10亿 按年少35%

更新时间：10:02 2026-03-05 HKT
发布时间：10:02 2026-03-05 HKT

积金局《强制性公积金计划统计摘要》季刊显示，去年第4季以永久离港为理由，提早提取强积金的申索数目降至4,200宗，按季减39.1%，按年减36.4%；涉及金额10.24亿元，按季少38.4%，按年少34.9%。另一方面，强积金顾问公司GUM及积金评级齐公布强积金表现，均指2月强积金人均赚逾3700元。

2月强积金人均赚3728元

GUM表示，2月强积金人均赚3,728元，首两月人均赚14,813元，而强积金表现连续两个月由亚洲区的基金领涨，惟美国股票基金2月下跌1.1%，首两月跌0.1%，为首两个月唯一下跌的基金类别。

积金评级公布，强积金2月录得1.11%正回报，连同1月强劲表现，创下系统成立以来第3佳开局成绩。以绝对金额计算，2月投资收益约179亿元，按强积金479万名成员计算，人均赚约3,729元。虽然2月整体强积金录得正回报，但美国股票、香港及中国股票成为唯二录得亏损的资产类别，此情况过去仅发生4次，上一次为2007年2月。
 

