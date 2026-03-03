Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

未听理由先查利益｜曾智华

投资理财
发布时间：10:18 2026-03-03 HKT

社交场合，我最讨厌为听到下巴轻轻者话：「佢话乜乜，佢话物物㖞！」呢个「佢」通常是金融地产业中略有知名度人物，在媒体接受访问，公开发表言论。这些言论，十之七八没多大参考价值。

金融界人物不会纯客观分析

先讲两件事。第一，小弟50年前加入传媒，业内老祖师训示：「碌仔，资本主义社会，乜人都有，绝大部分代表某一方面利益，所以，你有传媒在手，要非常小心被利用做『唱家班』。无论是高官、政客、商界、地产金融界人物，未听佢噏乜之前，要先了解佢利益背景。以上人物绝不是纯学者，并不会作纯客观分析，同你讲野，主要想透过你支咪、你个镜头及你支笔，传递佢想散播的谂法，从而达到预设目的。」

第二，经典个案，香港股市，2003年初，跌至8000几点，之后强力反弹，不停升，好似冇地心吸力咁。此时，所有与股市有关的「专家」，皆扑出来唱好，以吸引散户瞓身入市。跟着几年，恒生指数真的是只升不跌，去到2006年，已升足1倍，迈向2万点。当时，香港某间大型证券集团买下TVB黄金时段，不停大声嗌：「股市将见4万点！4万点！」

当时引得不少散户仆去开户，因心想仍有2万点水位可「赚」。结果，真的股市继续升，证券集团赚到盘满钵满，但正当大家期待很快开香槟时，股市却于2007年，一破3万点即爆煲，直至插破12000点才止血。

「楼市大复苏」讲到似层层

当年，正是有人受证券大集团及其广告误导，奔走相告：「佢哋话会见4万点㖞！」相告者，从没用清晰头脑作基本研究，总之人哋话乜，就一头插下去，当是事实。今日小弟攞返上述两个经典记忆与大家重温，因见到近日无论股市、楼市与金市，又不停出现「佢哋话」的初步热潮。

最离谱的竟然话楼市今年将会大复苏，势必收复失地，回到2019年前的价位，讲到似层层咁。各位记住，未听理由（荒谬乱噏？）前，请先搞清边个讲的，究竟佢背后代表乜野利益！

资深传媒人 曾智华

相关文章：你必定掂 政府锡晒｜曾智华

