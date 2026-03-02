特朗普不容易再打关税战｜曾渊沧

美国最高法院裁定总统特朗普向全世界征收关税的行为不合法，这确实是出乎意料的。长久以来，传媒把美国的法官形容为有很强的政治取向，并指出目前美国最高法院的9位大法官中有6位属于保守派，故判决或会偏向共和党的利益。但结果令人大跌眼镜，有3位被认为是保守派的大法官在这次的判决中投票支持最终判决，这3位大法官中还有两名是特朗普亲自委任的。这说明美国的大法官在法律面前，判决还是完全根据法律原则，而不是根据自己的政治倾向，这是美国之幸、世界之幸。

联储局5月后换帅 勿太乐观

目前美国联储局主席鲍威尔也是一位顶天立地的人，他是在2018年被特朗普委任的，2022年再度被拜登委任，任内加息减息，百分百依照自己的专业知识来判断，保持联储局独立运作，不会因总统委任的「知遇」之恩而听从总统的指示。美国最高法院的9位大法官及联储局主席都是令人尊敬的专业人士。他们守住美国传统价值，不因为自己是特朗普所委任而对特朗普感恩图报。

接下来，刚刚被特朗普提名、即将取代鲍威尔担任联储局新主席的沃什就成为了市场焦点。看他是否能守护联储局独立运作、不受总统及政治影响的传统。也因此，今年5月之后，联储局主席换人，是不是一定会马上减息也成了未知数，大家不可以过度乐观。

特朗普面对最高法院的判决也是早有准备，最高法院的裁决一出，特朗普马上引用另一条法例，向全世界的商品征收10%关税，第二天，再加至15%。一下子，美国针对全世界的关税游戏变了样，实际上，除了少数国家如中国之外，特朗普针对全世界的关税在经过谈判之后，都已经降到大约是19%左右，以换取这些国家完全取消针对美国产品的入口关税，同时答应大量购买美国产品，部分国家与地区更答应投资美国，这包括台湾台积电及南韩三星的晶片厂。

现在，特朗普最担心的是全世界是否会遵守与美国签署的协议？因此，特朗普也马上警告全世界，不可以不遵守这些协议，否则得面对更严重的制裁。但是，经过最高法院的判决后，特朗普已经不容易再打关税战，目前的15%关税，法律上的有效期限只有150天。当然，特朗普的团队一定有能力再寻找其他可以用的法律当武器，继续向其他国家与地区施压。但是，有最高法院守门，特朗普的关税战的确不容易打，这是值得我们乐观的。

港股步业绩期 料好消息多

美股目前处于混乱状态，一日升一日跌，也影响了港股跟着一日升一日跌。不过不必担心，整体仍是看好的，现在已经开始进入业绩发布期，好消息多得很，看业绩不是看简单的盈利有增长还是退步，更重要的是看所公布的业绩与公布前大行的预测有多大的差异。汇控（005）是个好例子，过去一年，汇控股价翻倍，获利能翻倍吗？股息能翻倍吗？因此，在业绩公布前，许多大行并不十分看好，结果则是喜出望外，股价也就在公布业绩后飞升。

曾渊沧

相关文章：本港三大发钞行料增派息｜曾渊沧