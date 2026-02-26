人民币续走强 离岸价曾升破6.83 分析：官方允许人币保持强势

人民币持续走强，美元兑离岸人民币曾见6.8267，在岸价曾报6.8318，均创2023年1月以来最强水平。

而官方开出的人民币中间价，周四上调93个点子，报6.9228，连续第二天明显调升，延续去年底以来的快速调升势头。

彭博引述交易员指，随著部分出口商客户在人民币连续快速升值后结汇紧迫性提高，在岸市场美元沽压进一步增加，同时，虽然中资大行间歇式主动大量买入美元，但仅放缓了人民币升值速度，暂未扭转升势，部分银行自营盘由此也提高了做空美元力度。

监管层让升值速度不徐不疾

澳新银行驻新加坡亚洲研究主管Khoon Goh指，监管层既允许人民币保持强势，又在试图调控升值速度，「关键讯息在于监管层无意叫停升值，而是让升值速度不徐不疾、而非全速狂奔。」

道明证券资深策略师Alex Loo表示，从中间价较市场预期创纪录的偏弱幅度来看，人行正在防范人民币出现单边升值。这是因为在美国最高法院推翻美国总统特朗普征收的多项关税之后，中国被征收的有效关税水平较2025年下降7个百分点，有利于中国出口业后续表现，人民币多头因此受到鼓舞。

《上海证券报》昨日引述专家意见指，人民币汇率走势受多重因素驱动，不要赌人民币汇率单边升值或贬值。