Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人民币续走强 离岸价曾升破6.83 分析：官方允许人币保持强势

投资理财
更新时间：15:03 2026-02-26 HKT
发布时间：15:03 2026-02-26 HKT

人民币持续走强，美元兑离岸人民币曾见6.8267，在岸价曾报6.8318，均创2023年1月以来最强水平。

而官方开出的人民币中间价，周四上调93个点子，报6.9228，连续第二天明显调升，延续去年底以来的快速调升势头。

彭博引述交易员指，随著部分出口商客户在人民币连续快速升值后结汇紧迫性提高，在岸市场美元沽压进一步增加，同时，虽然中资大行间歇式主动大量买入美元，但仅放缓了人民币升值速度，暂未扭转升势，部分银行自营盘由此也提高了做空美元力度。

监管层让升值速度不徐不疾

澳新银行驻新加坡亚洲研究主管Khoon Goh指，监管层既允许人民币保持强势，又在试图调控升值速度，「关键讯息在于监管层无意叫停升值，而是让升值速度不徐不疾、而非全速狂奔。」

道明证券资深策略师Alex Loo表示，从中间价较市场预期创纪录的偏弱幅度来看，人行正在防范人民币出现单边升值。这是因为在美国最高法院推翻美国总统特朗普征收的多项关税之后，中国被征收的有效关税水平较2025年下降7个百分点，有利于中国出口业后续表现，人民币多头因此受到鼓舞。

《上海证券报》昨日引述专家意见指，人民币汇率走势受多重因素驱动，不要赌人民币汇率单边升值或贬值。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
19小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
23小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
22小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
17小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
21小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
4小时前
天气潮湿谷牛出没注意！白米布满谷牛还能吃吗？专家教4招驱除/预防「蛀米大虫」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
22小时前