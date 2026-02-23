摩通料今年楼价最多升15% 由复苏初期转「扩张期」 上调一只地产股目标近50%

大行相继看好本港楼市，继高盛将2026年本港楼价升幅预测由5%上调至12%后，摩根大通亦将今年楼价升幅预测由5%至7%，大幅上调至10%至15%，并预期2027年再升约5%。

楼市已进入新阶段

摩通发报告指出，本港楼价自去年3月创出低位后，升幅较预期强劲，相对已反弹超过一成，相信楼市已进入新阶段，由「复苏初期」迈向「扩张期」，主要受惠于人口流入、股市畅旺、内地买家入市、累积购买力释放及库存量改善等。

新地目标价162元 全城最牛

摩通指出，在乐观市场环境下，地产股板块估值由股息率支持转为资产折让收窄，将其所覆盖的行业股份目标价整体上调13%至49%。个股之中，新地（016）评级获上调至「增持」，目标价大幅提高近50%至162元，为全城最「牛」，并相当于资产净值折让率20%。

该行又看好信置（083），认为适合追求收益的投资者，将目标价调高至14.5元；至于恒地（012）目标价亦上调至39元，预计待3月中旬业绩及股息政策明朗后，将是更佳入市时机。

