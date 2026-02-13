Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局AI功夫MV宣传防骗 副总裁阮国恒献唱及「亲身上阵」对决骗徒

投资理财
更新时间：12:55 2026-02-13 HKT
发布时间：12:55 2026-02-13 HKT

金管局今年的防骗宣传项目以「全民聚焦 对抗罪蕉」为主题，继续突破传统，以热血的功夫游戏为全新概念，并由副总裁阮国恒「亲身上阵」及献唱。

该MV运用人工智能（AI）将他化身为游戏角色，与骗徒「嗱喳蕉」展开对决，以充满电玩风格的功夫场景，呈现AI阮国恒与骗徒过招，金管局指，MV中一招一式都象征对骗术的拆解和反击，亦期望令防骗讯息更易「入屋」。

MV中狰狞的「嗱喳蕉」身分百变，能瞬间轻松切换声线和造型，化身成黄牛党、客户服务员、速递员及美女，试图诱骗市民的信任、个人资料和辛苦积攒的金钱。金管局希望透过这场刺激的「正邪对唱」，凝聚社会关注，鼓励市民提高警觉，合力撃败骗徒陷阱。 

MV预告片已透过金管局社交媒体平台发布，完整版将于稍后正式推出。 

金管局副总裁阮国恒与「嗱喳蕉」展开对决。
防骗歌曲由阮国恒亲自献唱，继续以突破传统手法提醒市民小心中招。
MV以功夫游戏为概念，有多个与「嗱喳蕉」埋身搏斗场面。
MV以AI协助创作，充满电玩风格。
MV预告片：《全民聚焦 对抗罪蕉》 AI功夫MV预告片

