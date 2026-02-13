金价曾插水挫4% 银价泻近12% 分析：美股大跌触发演算法沽货

黄金及白银价格隔晚一度突然插水，金价一度下挫4.1%，银价泻11.7%。有分析指，今次贵金属价格急回，可能是由于股市下挫，演算法交易（Algorithmic trading）的卖盘放大了跌势。

金价今早回稳，最新报4981.5美元，升1.2%，银价升2.5%，报77.13美元。

市场担忧人工智能会侵蚀一些公司的未来盈利，导致周四美股大跌，引发风险资产全线受挫，不过同一时间大跌的黄金则没有明确催化因素，彭博宏观策略师Michael Ball认为，跌势很可能因使用电脑模型押注价格走势的商品交易顾问（CTA）的卖出而被放大。

追加保证金亦加剧抛售

MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示，追加保证金通知也很可能加剧了这波抛售，一些投资者被迫退出包括金属在内的大宗商品头寸以提供流动性。Shiels坦言：「我们都摸不著头脑。一切发生得太快了，感觉像是一种去风险动作。」她说在极端市场压力时期，像黄金这样的避险资产也会被那些急需流动性的投资者卖出。

盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示，对黄金和白银相当大一部分交易仍由情绪和动能驱动，「在这样的日子里，它们会很吃力。」

Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，周四金价的突然下跌「并不意味著它即将进入持续下行趋势」，「但它确实增加了短期内持续剧烈波动的可能性。目前，市场已经释放了大量的下行流动性，下一步走势将取决于价格在关键技术位附近的表现。」

多间大行仍然看好金价

虽然贵金属经历近期大跌，不少机构仍预计金价将恢复上行趋势，理由是此前推动上涨的因素依然存在，包括地缘政治紧张局势、对联储局独立性的疑问，以及更广泛的从传统资产（如货币和主权债券）撤离的趋势。摩根大通私人银行预计，金价到年底将达到每盎司6,000至6,300美元，德意志银行和高盛集团也维持看涨观点。

全球最大白银交易所交易基金iShares白银信托的5月份/6月份行权价为125的看涨期权成交活跃，投资者正在卖出他们近期在高位买入的合约。这可能进一步加大了白银的抛售压力。交易员正关注美国经济数据，包括周五公布的核心通胀，以判断联储局减息前景。



