调查揭港人3大旅游保盲点 涉邮轮及自驾行程 手机等财物赔偿有上限

出境旅游回暖持续增长，但与旅游保险相关的索偿争议亦有上升趋势。独立保险比较平台10Life近日根据理赔个案及旅游保险查询数据分析，发现众多索偿纠纷与投保人对保障内容误解有关，当中包括邮轮及自驾行程、个人财物保障，以及旅程取消条款三大范畴。

留意「邮轮保障」或需加购

该平台保险专家分析指出，市面不少传统针对日本及东南亚热门目的地而设的旅游保险计划，未必自动涵盖邮轮假期或涉及多种交通工具的行程。部分涉及邮轮旅程的索偿被拒个案中，事主投保时没有额外加购「邮轮保障」相关，而船上医疗、行程取消及延误等风险，往往需要透过特定条款或附加保障方可涵盖。

自驾游宜分清「体验损失」

就自驾游而言，虽然近年旅客对雪地驾驶等高风险活动的意识有所提升，会主动留意相关保障，惟有投保人仍会混淆「体验损失」与「实质开支」的分别，例如因恶劣天气而未能前往指定景点，属于非金钱性的旅游体验损失，一般不在赔偿范围内；相反，因恶劣天气导致旅程延误或更改而衍生的额外住宿及交通开支，才有机会根据保单条款获得赔偿。

财物保障以「实际价值」赔偿

旅游保险个案虽涵盖个人财物保障，但未必足够重置该财物。该平台市场产品调查显示，大部分旅游保险的个人财物保障项目，多以折旧后的「实际价值」而非原购买价作赔偿基础，同时会就每件物品或每类财物订明赔偿上限。实务上，保险公司或就手提电话、相机、手提电脑另设赔偿上限，不一定与其他财物的上限相同。若投保人未能提供报警纪录或事故证明，最终成为索偿不获接纳的原因。

行李箱受损先向航空公司索偿

在行李延误方面，保障一般只适用于去程或旅程途中发生的延误，回程行李延误则不享有同等保障。至于行李箱受损，不少保险公司会要求投保人先向航空公司或交通营运商寻求赔偿，保险公司只会就未获全数赔偿的部分提供补差额安排，投保人如未充分理解相关流程，容易误以为属「拒赔」。

「旅程取消」条款理解落差大

疫情过后，不少旅客在订购旅游保险时特别留意「旅程取消」及「任何原因取消/改期」保障。不过，该平台保险专家指出，相关条款设计相对复杂，容易引起误会。传统旅程取消保障多以「列明事件」形式运作，例如突发重病、直系亲属严重疾病、天灾或重大意外等，单纯临时「改变主意」一般不在赔偿范围之内。

即使保单提供「任何原因取消」或「任何原因改期」保障，亦未必等同可获全额退回已付旅费。部分计划要求投保人须于订票或缴付首期旅费后的一段指定期限内（例如7日内）才可购买相关保障；而赔偿金额通常只按已付而不可全额退款的交通及住宿费用的一定百分比计算，而非100%全数赔偿。

根据市场观察显示，随着数码投保渠道普及及消费者对资讯透明度的要求提升，愈来愈多市民投保前会主动使用保险比较工具。10Life平台数据亦反映，去年在平台查询旅游保险产品的用户中，逾半会集中比较医疗保障额、财物保障上限及旅程取消条款三大项目，显示港人在选择旅游保险时，已不再只着眼于保费高低，而是更关注条款内容及实际赔偿安排。