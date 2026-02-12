日圆逢高必沽是基本策略｜周显

英国是岛国，日本也是岛国，一个连接大西洋，另一个则连接太平洋，都是人口稠密的国家，在大航海时代吃尽了红利。

然而，英国崛起得早，在美洲吃到饱后，又吃了印度，日本却因发达太迟，于二战中还未消化，便给打到呕了出来。日本战后，也曾经过一段辉煌时期，不过风光没几年，再一次打回原形。

英国和日本注定会衰落

笔者之所以简述以上历史，是想说明大航海时代已完结，岛国的红利已然过去，而英国和日本注定会衰落，毕竟这两国在历史长河，向来是穷国，偶然在三几百年兴起，是偶发暴富，最终会回归平均值。

笔者预计，日本在未来的日子将会衰落，日圆继续下跌，所以逢高必沽是基本策略。而笔者作为「哈日族」，极度喜爱日本的动漫、美食以至美女，甚至喜爱到学了日文多年（但学来学去学不会），不得不很遗憾的告诉大家，这些精致的日本文化，将会在未来十多二十年，逐渐消逝。

简单的结论是，日本要快去、多去，因为现在不去，以后的日本，将不是今天这个模样了。

周显

