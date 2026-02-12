日圆逢高必沽是基本策略｜周显
更新时间：10:46 2026-02-12 HKT
发布时间：10:46 2026-02-12 HKT
发布时间：10:46 2026-02-12 HKT
英国是岛国，日本也是岛国，一个连接大西洋，另一个则连接太平洋，都是人口稠密的国家，在大航海时代吃尽了红利。
然而，英国崛起得早，在美洲吃到饱后，又吃了印度，日本却因发达太迟，于二战中还未消化，便给打到呕了出来。日本战后，也曾经过一段辉煌时期，不过风光没几年，再一次打回原形。
英国和日本注定会衰落
笔者之所以简述以上历史，是想说明大航海时代已完结，岛国的红利已然过去，而英国和日本注定会衰落，毕竟这两国在历史长河，向来是穷国，偶然在三几百年兴起，是偶发暴富，最终会回归平均值。
笔者预计，日本在未来的日子将会衰落，日圆继续下跌，所以逢高必沽是基本策略。而笔者作为「哈日族」，极度喜爱日本的动漫、美食以至美女，甚至喜爱到学了日文多年（但学来学去学不会），不得不很遗憾的告诉大家，这些精致的日本文化，将会在未来十多二十年，逐渐消逝。
简单的结论是，日本要快去、多去，因为现在不去，以后的日本，将不是今天这个模样了。
周显
相关文章：走法律罅切忌太扬｜周显
最Hit
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
2026-02-11 11:00 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT