汇丰进驻年宵熟食摊位 信用卡及PayMe用户优惠一文睇清

汇丰信用卡首次进驻维多利亚公园年宵市场，于2月11日至16日推出《最红大厨》「煮将出马」熟食摊位，联同多间本地餐厅，为市民及游客带来超过20款新春特色贺年美食，该行信用卡客户及ayMe应用程式用户享有消费优惠。

据该行早前进行的客户调查，预计每位到访年宵市集的市民平均消费约800元，其中约两成（即约160元）将用于品尝熟食，其余则用于购买干货及其他年宵商品。汇丰表示，透过今次活动不仅支持本地餐饮业，以美食款待来自世界各地的游客，展现香港独特魅力，更希望为客户带来超越银行服务的创新体验。

汇丰信用卡优惠：

以汇丰信用卡或Mastercard扣账卡购买年宵熟食摊位代币，即可享每枚20元（原价25元）的折扣优惠。

在2月10日至28日期间，于「最红大厨」年宵熟食摊位或任何本地餐饮商户，以汇丰信用卡单一消费满200元，可参加汇丰Reward+小游戏，有机会赢取汇丰限量版纪念麻雀套装一套（连$388「奖赏钱」）或其他奖品。

由2月11日至3月31日，凭汇丰信用卡于多家指定「最红大厨」参与餐厅签账可享低至7折专属餐饮优惠。

PayMe用户优惠：

1. 于PayMe应用程式领取电子优惠券，享5元折扣

2. 转转赏

-于摊位以PayMe单一消费满45元，可玩一次转转赏，可赢取高达800元的餐饮礼券。

-于PayMe应用程式进入转转赏页面参加，获得的礼券只限于指定「最红大厨」合作餐厅使用。

汇丰香港区零售银行及财富管理业务零售银行主管彭淑贞（左一）、汇丰香港区市场策划主管岑卓耀（右二） 及韩国米芝莲三星主厨安成宰为年宵熟食摊位揭幕。