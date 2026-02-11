钻石寒冬 龙头商料「卖到非洲」 受累结婚人数大减 年轻夫妻宁选人造钻

黄金及白银市场近日冲高后急跌，但整体而言仍处高位；相反，全球钻石市场早已步入寒冬，天然钻石价格暴跌，加上人造钻石冲击，连钻石龙头商也成为急于甩手的「烫手山芋」。据《金融时报》报道，De Beers母公司英美资源行政总裁Duncan Wanblad指出，很大机会将De Beers出售予一个「公私营合作财团」，当中非洲多国政府成潜在买家，意味这家由南非人Cecil Rhodes于1888年创立、曾经主宰全球钻石供应的巨企，或将重新卖回非洲国家手中，甚至是一个象征钻石产业从殖民与跨国矿业巨头主导，转向产地国掌握更高话语权的关键转捩点。

曾控制全球85%钻石分销

综合媒体报道，过去半年黄金及白银价格屡创新高，但钻石却未能跟涨，甚至可能在2026年维持下跌趋势。更值得留意的是，钻石本身并不稀缺，但供应却被限制以操控价格，直至21世纪初，De Beers仍控制全球80%至85%的钻石分销渠道。同时，De Beers也曾发起一场史上最成功的营销活动，提出钻石代表恒久（A Diamond is Forever）的口号，将昂贵的钻石产品与爱情承诺紧密绑定。

天然钻价格急挫 4年跌6成

根据钻石标准指数（Diamond Standard Index） 最新数据显示，天然钻石价格自2022年高位的每卡6,720美元跌至目前每卡2,670美元，重挫逾60%，原因包括更便宜的实验室培育钻石、中国奢侈品消费放缓，以至美国对全球主要钻石打磨国印度征收进口关税，导致钻石流通受阻。

此外，结婚人数急剧下降之余，年轻消费者对传统钻石的执着度亦有所下降，如今许多夫妻宁愿选择实验室培育钻石，因为同样的预算可以买到更大或品质更高的钻石。有分析师更警告，市场必须在可预见的未来适应较低的销售和价值。

在钻石市场崩溃的背景下，De Beers业绩亦备受打击。英美资源本月发出警告，预期下周公布年度业绩时，可能被迫再次减记（Write-down）De Beers的资产价值，并将是该公司3年内第3次作出减记。

非洲3国拟接货 博茨瓦纳成关键

对于De Beers的潜在出售计划，Wanblad指出售进程已「相对深入」，并希望能于今年内完成。他又透露，最终买家「几乎肯定」会包括非洲国家博茨瓦纳政府（Government of Botswana），该国目前已持有De Beers 15%股权，其总统Duma Boko一直多次公开表示希望增持。

除了博茨瓦纳，其他非洲钻石出产国亦蠢蠢欲动。安哥拉（Angola）官员在南非矿业大会上透露，有意收购De Beers约20%至30%股权；而生产De Beers约一成钻石的纳米比亚（Namibia），据报亦正考虑竞投少数股权。Wanblad则指出，最终买家很可能是一个由政府及私人实体组成的财团，而博茨瓦纳将是关键决定因素，因为他们是业务的核心股东。

无视贱卖批评 交易象征意义大

尽管部份分析师批评集团选在市场谷底出售资产，但Wanblad回应，「我们应专注于为股东创造最佳回报的业务，而持有De Beers并不符合这一目标。」他又坦言，交易完成的时间表主要取决于买方融资进度，而非市场好坏。

另有分析认为，若交易最终由非洲政府与私人财团共同接手，将不只是一次资产转移，而是象征钻石产业从殖民与跨国矿业巨头主导，转向产地国掌握更高话语权的关键转捩点。对于非洲国家而言，这是夺回资源主导权的机会；对英美资源集团而言，则是止血及重新聚焦核心业务的选择。