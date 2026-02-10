WeLab Bank增外币定存选项 最高达3.3厘

WeLab Bank（汇立银行）宣布，升级外币定期存款服务，除了现时提供的11种主要货币定存选项如港元、美元、人民币、澳元及英镑外，亦增设加拿大元、欧罗、纽西兰元、新加坡元、日圆及瑞士法郎的定存选项。

此外，该行表示已设立全城最低外币汇率，客人用港元兑换外币时，WeLab Bank没有在汇率上作任何差价加成。

以下为各主要货币定存利率：

港元：1个月0.5厘、3个月2.6厘至2.7厘、6个月2.6厘至2.75厘、12个月2.4厘至2.8厘

美元：1个月3厘、3个月3.3厘、6个月3.3厘、12个月3.2厘

人民币：3个月及6个月1.3厘

澳元：3个月3厘至3.1厘、6个月2.9厘至3厘

英镑：3个月3.3厘及6个月3.2厘

加拿大元：3个月2厘及6个月1.9厘

欧罗：3个月及6个月1厘

纽西兰元：6个月2厘

新加坡元：3个月及6个月0.5厘

日圆：1个月0.01厘

瑞士法郎：3个月0.01厘

