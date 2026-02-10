Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

投资大忌「超」字陷阱｜曾智华

投资理财
更新时间：10:05 2026-02-10 HKT
发布时间：10:05 2026-02-10 HKT

读者应记得，两周前本栏大字标题《小心黄金爆煲》，文末笔者强调不常有的直觉——Again, I Smell Something Bad！两日后，本报社论也和应：金价飙升避险加投机，居安思危防泡沫爆破。

就在当日，黄金神奇断崖式下插，任何在5,000美元前跟上车又或用杠杆炒黄金者「一网成擒」，不知何日返家乡了。

相关文章：小心黄金爆煲｜曾智华

老友纷纷来讯：「碌Sir，点解你可以睇得咁准？有乜法宝㗎？」冇法宝！小弟已是70过外「老翁」，当然不会在投资上冒险，更不会傻吓傻吓趁墟，故此绝不高追买卖黄金。

黄金爆煲相当正常，一如笔者引用的「擦鞋仔理论」（Shoe Shine Boy Theory），发觉两周前，凡去到边，无论街市、茶记，以及楼下撞见到清洁阿婶，人人都话要快快买金，此乃爆煲讯号。

投资可用普通智慧分析

投资可以用普通智慧分析，我的理财班，再三强调以下Common sense思考：第一，世界并没有绝对安全又比银行定存更佳的金融产品，必定有魔鬼在细节；第二，若果打工仔可以靠炒呢样𠮶样而唔使做，世界有冇咁符碌？当然，100个之中可能有1个，亦在100个之中，会有1个长胜。但你一定是其他99位，勿发白日梦！第三，投资世界但凡见到一个字你就应知不妥，此乃「超」字，即大市已超买、超卖，又或投资者超拥有，等于人人立危墙之下。

我在《爆煲》一文中明确举例，1997年及2016年，香港楼市全面超买，当人人话楼市冇得跌，借尽去炒楼时，「超」字已出现，爆煲将临，不会出现扮精明者不时强调的——This time is different。

黄金、白金、银及铜，全属投资产品，客观大形势下可造就癫价。癫几耐，会因应不同环境而定，但总不会脱离一个定律——当牛头角三姑六叔猛扫货，奔走相告尽叫亲戚跟进，因为「益」佢哋时，就是「超」了。

稳健投资者，绝不应踩入「超」这个大陷阱！

资深传媒人 曾智华

相关文章：

全胜年轻的士车主｜曾智华

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
3小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
17小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
19小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
4小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
14小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
1小时前
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
影视圈
13小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT