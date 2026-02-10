投资大忌「超」字陷阱｜曾智华

读者应记得，两周前本栏大字标题《小心黄金爆煲》，文末笔者强调不常有的直觉——Again, I Smell Something Bad！两日后，本报社论也和应：金价飙升避险加投机，居安思危防泡沫爆破。

就在当日，黄金神奇断崖式下插，任何在5,000美元前跟上车又或用杠杆炒黄金者「一网成擒」，不知何日返家乡了。

老友纷纷来讯：「碌Sir，点解你可以睇得咁准？有乜法宝㗎？」冇法宝！小弟已是70过外「老翁」，当然不会在投资上冒险，更不会傻吓傻吓趁墟，故此绝不高追买卖黄金。

黄金爆煲相当正常，一如笔者引用的「擦鞋仔理论」（Shoe Shine Boy Theory），发觉两周前，凡去到边，无论街市、茶记，以及楼下撞见到清洁阿婶，人人都话要快快买金，此乃爆煲讯号。

投资可用普通智慧分析

投资可以用普通智慧分析，我的理财班，再三强调以下Common sense思考：第一，世界并没有绝对安全又比银行定存更佳的金融产品，必定有魔鬼在细节；第二，若果打工仔可以靠炒呢样𠮶样而唔使做，世界有冇咁符碌？当然，100个之中可能有1个，亦在100个之中，会有1个长胜。但你一定是其他99位，勿发白日梦！第三，投资世界但凡见到一个字你就应知不妥，此乃「超」字，即大市已超买、超卖，又或投资者超拥有，等于人人立危墙之下。

我在《爆煲》一文中明确举例，1997年及2016年，香港楼市全面超买，当人人话楼市冇得跌，借尽去炒楼时，「超」字已出现，爆煲将临，不会出现扮精明者不时强调的——This time is different。

黄金、白金、银及铜，全属投资产品，客观大形势下可造就癫价。癫几耐，会因应不同环境而定，但总不会脱离一个定律——当牛头角三姑六叔猛扫货，奔走相告尽叫亲戚跟进，因为「益」佢哋时，就是「超」了。

稳健投资者，绝不应踩入「超」这个大陷阱！

资深传媒人 曾智华

