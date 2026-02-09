Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

银行大推「电子利是」奖赏迎新春 中银客户最多赢8888元 上商大抽奖送现金

投资理财
更新时间：12:05 2026-02-10 HKT
发布时间：17:53 2026-02-09 HKT

农历新年将至，多间银行均推出电子利是服务及奖赏，其中包括中银香港为个人及企业客户推出电子利是服务及专属奖赏，有机会赢取8,888元现金奖赏；上海商业银行亦宣布推出「e利是」功能及大抽奖，客户有机会赢取纪念礼品或现金奖。

中银有机会赢取8,888元现金奖

中银香港宣布，个人客户可透过BoC Pay+派发电子利是参与大抽奖，有机会赢取8,888元现金奖赏、888元电子优惠券，或88元电子优惠券。此外，由即日起至2月28日，客户可于BoC Pay+专属页面领取优惠券并享有指定朱古力产品减价优惠。

企业客户方面，透过iGTB NET企业网上银行作出简单设定，可一次过向最多10,000位员工同时派发电子利是；同时，由即日起至3月22日，首30名商业理财客户派发电子利是，且累计成功发出电子利是总金额达500元或以上，可获168元现金奖赏。

另外，中银香港向特选商业理财客户送出总值32,888元的「马年大利是」奖赏及服务优惠，涵盖新资金定期存款、汇款、外汇交易等。企业客户透过网上申请「商业理财账户」亦可享开立账户费用全免优惠，兼享美元活期存款年利率高达3%。

上商抽奖可获礼品套装或750元

上海商业银行宣布推出「e利是」功能及大抽奖，客户有机会赢取纪念礼品或现金奖。今年2月16日至3月6日期间，上商个人客户于推广期内使用「上商支付」应用程式成功派发「e利是」达港币或人民币20元或以上，即可获得一次抽奖机会，有机会赢得「上海商业银行x上海滩75周年纪念礼品套装」或港币750元现金奖，惟每位客户限中奖一次。

另外，上商特别准备一套8款以「马」为主题的贺年贴图，客户派发「e利是」之外，亦可发送精美贴图传递祝福；同时，为庆祝上商75周年志庆，上商亦特别推出限量版「75周年利是封套装」。

