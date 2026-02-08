做炼金术师定「谏金术师」｜久利生

美国总统特朗普于2025年重返白宫以来，美国经济政策引发全球金融市场剧烈震荡。美元指数（DXY）自其就职前高位回落逾10%，目前徘徊于97水平附近，创近4年低位。特朗普公开表示对美元走弱「不以为意」，甚至认为有利于美国出口、缩减贸易赤字。这种与传统「强美元政策」背道而驰的立场，引发市场对美国金融霸权「去美元化」的广泛担忧，但同时也带出「新金本位」的投资敍事。

金价仍较去年初涨逾80%

黄金作为终极避险资产及对抗货币贬值的工具，价格因此屡创新高。本月初现货金价虽然经历短期回调，但目前仍维持在每盎司4,900至5,000美元区间，较2025年初大幅上涨逾80%。白银在暴跌后，于近80美元水平亦试图企稳。当然，赢也杠杆、输也杠杆。

特朗普的美元态度源于其长期经济理念。他视贸易赤字为美国被剥削的象征，主张透过关税壁垒及货币贬值提升出口竞争力。2025年4月「解放日」大规模关税政策公布后，美股虽短期震荡，但整体表现强劲，标普500指数过去一年升约15%。

然而，美元同步走软，实质有效汇率虽仍高于30年均值13%，但市场已闻到结构性转变。外国投资者急剧增加外汇掉期对冲，导致「对冲美国」而非「抛售美国」。这种对冲行为进一步压低美元汇率，形成自我强化循环。若联储局在特朗普压力下提前减息，做掉期的成本下降，将吸发更多外资对冲美元令跌势加剧。

脱离传统「逆向资产」角色

此情此境，黄金成为最大赢家。金价无论股市是升是跌都照升。这反映金价已脱离传统「逆向资产」角色，转为多元化配置的核心，为不同资产类别旧锚新抛。地缘政治紧张、贸易摩擦、中美（东、西半球）脱钩，以及全球央行持续增持黄金，皆强化此趋势。2022年俄乌冲突后，金价进入新定价机制，机构客户及私人投资者都视黄金为对抗地缘风险及货币不确定性的「另类储备」。

2026年迄今，尽管沃什获提名联储局主席后金价短暂回落（沃什被定性为相对鹰派，令美元一度反弹），但长线升势未改。多家机构维持乐观展望：瑞银预测2026年平均金价5,200美元，潜在上行至5,750美元；摩通更上调至年底前可见6,300美元，认为结构性多元化需求仍有空间。

特朗普削美元公信力

尽管金价屡创新高，质疑声亦不绝于耳，有人担心泡沫，危险经已在前面，金价虚高；亦有观点指美元虽弱，但美国资产吸引力未减，股市及国债收益率仍具韧性。然而，当前环境下，黄金的吸引力在于其毋须抵押背书同信用支撑的本质。

特朗普政策的不确定性，包括联储局独立性受挑战、财政赤字扩大、盟友关系紧张，正削弱美元作为全球储备货币的公信力。同时，央行增持、机构产品ETF流入、亚洲零售需求，提供了实质支撑。我半年前已写过，比起「金甲虫」，银价走势相似但更波动。2025年底银价曾冲上高位，但近期因缺乏央行结构性买盘，修正幅度较大。分析认为银价底部已抬升至每盎司75至80美元，长线仍看涨，因高价将刺激供应增加，逐步缓解基本面赤字。但要留意短期内，银价易受美元波动及工业需求影响，波幅较金价大，适合风险偏好较高的投资者。

黄金股明显跑赢金价

这一浪金矿股表现无疑是抢眼的。2025年以来，黄金股明显跑赢金价，GDX指数升逾140%，较金价超额表现约80%。大行视角是此轮重新估值源于多项利好：盈利稳定性提升、产量下调减少、单位成本压力缓解。中国上市金矿企业估值仍吸引，历史中位数市盈率约25至30倍，目前基于5,000美元金价计算，覆盖股份当中多数PE仅15至23倍，仍远低于历史高位。中国金矿股更加提供到杠杆效应，个股更可揾到alpha。例如，较冷门的万国国际（3939）旗下金岭矿预计至2029/2030年全面投产，年产量由2025年的3.3吨激增至18吨，复合年增长率达40%。招金矿业（1818）则受惠海域矿逐步达产，2030年总产量料达50吨。

整体而言，中国金矿股受益于国内需求强劲、资源储备丰富及政策支持，估值修复空间大。半新股爆炸力更强，紫金黄金国际（2259）管理层指引2030年产量达100吨，复合年增长率17%，交付纪录稳健；而佳鑫国际（3858）则可能是另类选择。

金价上行路径清晰，但需警惕短期震荡。若美元因沃什上任或联储局维持「高息」而反弹，金价可能回探4,500美元技术支持位；但如果特朗普成功施压减息，又或贸易战升级，金价则可有望挑战5,500以至6,000美元。对投资者而言，黄金不再仅是避险工具，可适度由守转攻，在配置组合中不可或缺。

香港在很多人心目中会发展成为国际黄金中心，有相关产品推出亦是非常合理的，像恒生投资管理旗下的恒生黄金ETF早前挂牌，标榜投资者可选择以实物方式赎回黄金。但通常金融产品应市都难免有时差，会滞后，不像赌场地板「掘金」变卖般快手，而且有点像牛三开投资基金，客观效果很容易做成爆煲摸顶之作。长远就要看黄金这个超级大周期怎样发展下去，好友「炼金术师」VS 淡友「谏金术师」，你会做谁？

久利生

