假如今日有100万元 你会买甚么？ 「金王」张德熙：20%买金10%买银｜百万仓

金价早前屡创新高成为全城热话，吸引不少投资者将黄金纳入资产组合。香港黄金交易所主席张德熙接受《星岛头条》理财栏目《百万仓》专访时剖析，金价过去经历了长达十年的「跑输通胀」及3至4年的横行格局，现时的升浪正是「追落后」。若此时得到100万元会选择怎样投资？他建议黄金占比可达20%，另加10%白银。

记者 吴美茸

近来金价大上大落，现货金上月底逼近每盎司5,600美元新高后急回，最新企稳4900美元水平，今年来仍升近15%。有「金王」之称的张德熙向来是黄金「大好友」，他大胆预测黄金目前仅处于上升周期的「初期至中期」，未来数年仍会稳步向上，今年首两季更有机会挑战6,000美元大关。

黄金领涨 白银多数「追落后」

张德熙指出，金价近年突然飙升，主要受惠于地缘政治局势紧张、减息预期、多国货币贬值，以及各国央行积极增持黄金以支持本国货币和「去美元化」等多重因素带动，令贵金属资产抬头。除了黄金，张德熙特别看好白银的潜力，他说根据过往经验，贵金属牛市通常由黄金领涨，白银随后「追落后」，且升势往往更为凌厉。

因应时局 黄金占比增至两成

在现今复杂的投资环境下，「百万仓」应如何部署？张德熙认为，过往一般投资组合中黄金可能只占5%，但在现今局势下，应提升至20%，另加10%白银。他解释，当市场出现危机或其他投资产品下跌时，黄金往往能逆市上升，这20%的黄金配置足以抵销其他资产大部份的跌幅。

事实上，今年来环球地缘局势持续紧张，美国先后与委内瑞拉、加拿大及欧洲多国关系紧张，伊朗局势亦持续不明朗。同时，市场「去美元化」行动持续，因为对美国庞大的财政赤字及对未来联储局政策的疑问，资金持续从美元流出，令黄金一再跑赢其他传统资产。不过张德熙虽然认为金价「高处未算高」，但亦提醒投资者应量力而为，切忌过度借贷。

另外，张德熙亦看好本港楼市前景，因这「百万仓」内30%资金可用于买楼，或投资地产股和REITS，他认为现时楼市仍有不少寻宝机会，例如部分区域仍有200多万的小型单位，仅30万元首期便可购入。此外，为建构平衡的组给，另外30%资金用于买股票， 重点考虑内地科技股。除此之外，10%可投入债券，如政府债券或银色债券，作稳健收息。

「数码黄金」入场门槛低

说回黄金，他特别分享新兴投资黄金门路。除了传统的ETF和矿山股，张德熙亦推介数码黄金（GoldZip）。这项产品已在新加坡注册，由香港黄金交易所发行发行，旨在降低黄金投资门槛。

「将1公斤黄金『拆股』，拆细至1克都有。」张德熙介绍，GoldZip买卖单位低至1克，按现价计入场费仅约166美元（约1,300港元），且支援24小时交易。投资者储够1,000克更可兑换实体黄金。所有黄金均为999.9成色，并有认可仓储及由四大会计师事务所每季核数，透过区块链每日公布发行量，透明度极高。

他形容，GoldZip犹如年轻人或白领的「新式月供金会」，一出粮即可透过手机App买入少量黄金累积财富，同时亦可以24小时交易黄金。

港黄金成色及品牌有底气

谈及香港在国际黄金市场的角色，张德熙充满信心。他指出，虽然各国黄金成色标准不一，如995、996，但香港建立的「999.9」标准已获亚太区广泛认可。

「香港黄金的成色及品牌是有底气的。」他表示，港府除了建立黄金中央结算系统，同时正积极吸纳一流精炼厂落户香港。如回收金成色参差，需要精炼厂提纯至「999.9」标准才能在国际交易。目前香港黄金交易所持有32个精炼厂牌照，当中12间活跃，更有两间达国际标准。近期连国内及瑞士的大型精炼厂亦主动查询合作，足见香港黄金的国际地位。

国际「硬货币」 乱世买黄金

访问尾声，张德熙分享了一个真人真事引证黄金的价值。1976年「越南解放」、北越成功攻下南越首都西贡，结束越战。当年他身在美国，见到不少越南难民逃至美国。有人将越南盾兑换成金条缠在腰间带到美国，他指「去到哪个国家，黄金就能变成当地的货币。」这些难民凭借腰间的黄金，到达美国一两年后便能东山再起，开设越南餐馆﹑各类店舖，令他深刻体会黄金作为国际「硬货币」的特性，既能保值，又方便转换，是动荡时代中更是便于携带的资产。

