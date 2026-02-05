Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走法律罅切忌太扬｜周显

投资理财
更新时间：11:28 2026-02-05 HKT
发布时间：11:28 2026-02-05 HKT

朋友邀请我参加一个项目，出钱兼出力，我听他解释过后，皱了眉头，他连忙说：「我咨询过律师，是某某某（非常资深的著名事务律师，我认识多年但不熟），他说不犯法，没问题。」

我找了个理由，婉拒了，但介绍了另一位朋友给他，这朋友听闻大喜，认为鸿鹄将至，会发大财。

问题是，走法律罅的事我不少做也不怕做，为何会不干这一票呢？皆因这门生意的利润很薄，只有3%，但是流转率很快，而且数额很大，所以能赚很多钱，可能是千万计，甚至是以上。

最怕「枪打出头鸟」

这牵涉到一个大麻烦，就是牵涉到很多人，很容易成为社会事件，甚至是升级至政治事件，最怕就是政府「枪打出头鸟」，纵使不明确犯法，也来搞你一搞，那就大麻烦了。

最典型的例子就是JPEX，相信该公司也已咨询过律师，所以肆无忌惮。但正是「人怕出名猪怕肥」，JPEX做得太扬，政府关注了，特别为它立了新法，JPEX唔识死，以为真的没事，继续冲下去，结果就是拉人封艇，完蛋了。

周显

相关文章：特朗普抓捕马杜罗为私怨｜周显

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
23小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
4小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
20小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
14小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
3小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
17小时前