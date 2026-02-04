宏利29只MPF基金减管理费 减幅介乎9%至22% 另按资产及年资提供优惠回赠

宏利宣布，宏利环球精选（强积金）计划旗下29只强积金成分基金将于今年2月6日起减费，管理费减幅介乎9%至22%，逾200万名宏利强积金成员受惠。

宏利该强积金计划已于去年11月加入「积金易」平台。宏利香港及澳门退休业务部主管何精怡表示，透过减费不仅与成员分享规模效益的优势，也有助于创造更具成本效益的环境，帮助他们提升退休储备。

该公司又表示，一直积极回馈客户并透过退休教育加强额外供款，宣布全面升级其推行逾十年的「宏利尊尚优惠计划，推出设有两个级别的专属优惠。

限11月起开立PA及TVC客户

在全新「宏利尊尚PLUS优惠计划」下，凡于2025年11月6日或之后开立宏利强积金个人帐户（PA）及可扣税自愿性供款（TVC）帐户的客户，将可按成员在宏利强积金资产总和享有基金管理费优惠，并按其于宏利强积金的参与年资解锁额外红利回赠。仅持有供款帐户的成员，则可继续按照其雇主目前的收费率，享有现行的费用优惠。

首个专属优惠级别按强积金资产总和，涵盖最多13只成分基金，管理费折扣适用于低至累计资产总值5万港元，基金管理费优惠介乎1.27%至1.51%。