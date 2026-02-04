汇丰推限量麻雀套装 二手放售价高见3.8万

汇丰银行表示，该行今年迎来第四代总行大厦落成40周年，以「四十颐立」为主题，推出以总行大厦为设计灵感的贺年利是套装，以及限量纪念麻雀套装。其中，纪念麻雀套装日前（2日）于汇丰Reward+应用程式开放兑换，随即被放到二手交易平台出售，卖家开价3,200元至38,888元不等，引发到底是炒卖还是物有所值的讨论。

3888元「奖赏钱」可换购 限量400套

汇丰Reward+应用程式日前（2月2日）已开放纪念麻雀套装予客户兑换，限量400套，客户可用3,888元「奖赏钱」优先换购，或用最少500元「奖赏钱」，余额再以汇丰信用卡找数换购。

点击睇汇丰麻雀套装设计：

纪念麻雀套装推出后反应炽热，部分货源随即流入二手买卖平台。《星岛头条》记者搜索后发现，卖家放售价相当参差，普遍介乎约4,000元至9,000元，但亦有卖家开出28,888元甚至38,888元的高价。

需签账近百万「唔系行入银行就买到」

对于放售价高企，坊间有声音质疑港人热衷炒卖。然而，有不少人反驳，认为高价有理有据，并非单纯炒作。有分析指出，若以一般信用卡签账回赠约0.4%，即消费250元获1元「奖赏钱」计算，要储够3,888元「奖赏钱」，实际签账额需达到97万元，更直言「唔系拎住3,888蚊行入银行就买到」。

亦有意见认为，一般市民习惯将「奖赏钱」即时抵销签账，难以累积大额积分。是次活动明显针对高消费力客群，他们不惜工本换购心头好，故二手市场出现溢价实属合理；有人则表示「汇丰纪念品上至利是封、下至八达通一向有价有市。」

贺年利是套装以汇丰总行大厦为灵感。