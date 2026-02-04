强积金1月人均赚1.1万元 一类基金大赚8.7%
强积金顾问机构GUM公布1月份强积金表现，其「强积金综合指数」升3.4%，1月份人均赚11,085港元。强积金研究积金评级亦公布，强积金1月录得3.42%的回报，以绝对金额计算，1月份的投资收益约为532亿元，按强积金479万名成员计算，人均赚约11,091元。
GUM首席投资总监刘嘉鸿指，新一年强积金开局强势，亚洲股票基金先拔头筹，成为1月份回报最好的强积金类别，升幅高达8.7%。 AI发展持续推升记忆体与半导体需求，令中国、台湾、日本、韩国等地作为AI供应链的成长动能保持强劲，加上市场预期美元转弱，均吸引资金流入亚洲。
GUM：看好亚洲及欧洲市场
他相信，环球股市仍处上涨趋势，但非美元资产会较为吸引，其中最为看好亚洲市场，其次是欧洲地区，惟后者易受美欧关系变化所影响，例如最近就格陵兰岛问题上引发的贸易争端。
资产配置方面，GUM策略及投资分析董事云天辉指，目前标指市盈率约27倍，仍属偏高水平。除非美国企业盈利增长远超预期，否则上涨空间有限。美股基金持仓较重的成员，可适量分散配置估值较低的亚洲或欧洲基金。
↓↓↓即睇各类基金表现↓↓↓
股票基金排名
|排名
|股票基金指数
|2026年1月回报 (%)
|1
|亚洲股票基金
|8.7%
|2
|大中华股票基金
|7.4%
|3
|香港股票基金
|6.9%
|4
|香港股票基金（追踪指数）
|6.6%
|5
|欧洲股票基金
|3.9%
|6
|日本股票基金
|3.9%
|7
|环球股票基金
|2.9%
|8
|其他股票基金
|1.2%
|9
|美国股票基金
|1.0%
混合资产基金排名
|排名
|混合资产基金指数
|2026年1月回报 (%)
|1
|混合资产基金(80%至100%股票)
|5.1%
|2
|目标日期基金
|4.8%
|3
|混合资产基金(60%至80%股票)
|4.4%
|4
|动态资产配置基金
|3.5%
|5
|混合资产基金(40%至60%股票)
|3.2%
|6
|混合资产基金(20%至40%股票)
|2.4%
|7
|预设投资策略-核心累积基金
|2.1%
|8
|其他混合资产基金
|1.3%
|9
|预设投资策略-65岁后基金
|0.8%
固定收益基金排名
|排名
|固定收益基金指数
|2026年1月回报 (%)
|1
|环球债券基金
|1.0%
|2
|人民币债券基金
|0.7%
|3
|人民币及港币货币市场基金
|0.5%
|4
|保证基金
|0.3%
|5
|亚洲债券基金
|0.2%
|6
|香港货币市场基金
|0.2%
|7
|强积金保守基金
|0.2%
|8
|港元债券基金
|-0.3%
资料来源：GUM
积金评级：总资产将突破1.6万亿元
积金评级主席丛川普表示，香港及中国股市在今年开局强劲，而历史显示当本地市场表现良好时，强积金亦往往表现出色。因此，对今年本地市场感到乐观，不过强积金成员很可能将面临波动性的挑战，这更突显分散投资的重要性。
计入供款后，强积金总资产预计将于1月底首次突破1.6万亿元关口，总资产规模达1.61万亿元，较去年12月底增加562亿元，创下强积金资产连续第九个月历史新高，相当于强积金479万名成员的平均账户结余达335,834元，亦创历史纪录。
