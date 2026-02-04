强积金1月人均赚1.1万元 一类基金大赚8.7%

强积金顾问机构GUM公布1月份强积金表现，其「强积金综合指数」升3.4%，1月份人均赚11,085港元。强积金研究积金评级亦公布，强积金1月录得3.42%的回报，以绝对金额计算，1月份的投资收益约为532亿元，按强积金479万名成员计算，人均赚约11,091元。

GUM首席投资总监刘嘉鸿指，新一年强积金开局强势，亚洲股票基金先拔头筹，成为1月份回报最好的强积金类别，升幅高达8.7%。 AI发展持续推升记忆体与半导体需求，令中国、台湾、日本、韩国等地作为AI供应链的成长动能保持强劲，加上市场预期美元转弱，均吸引资金流入亚洲。

GUM：看好亚洲及欧洲市场

他相信，环球股市仍处上涨趋势，但非美元资产会较为吸引，其中最为看好亚洲市场，其次是欧洲地区，惟后者易受美欧关系变化所影响，例如最近就格陵兰岛问题上引发的贸易争端。

资产配置方面，GUM策略及投资分析董事云天辉指，目前标指市盈率约27倍，仍属偏高水平。除非美国企业盈利增长远超预期，否则上涨空间有限。美股基金持仓较重的成员，可适量分散配置估值较低的亚洲或欧洲基金。

↓↓↓即睇各类基金表现↓↓↓

股票基金排名

排名 股票基金指数 2026年1月回报 (%) 1 亚洲股票基金 8.7% 2 大中华股票基金 7.4% 3 香港股票基金 6.9% 4 香港股票基金（追踪指数） 6.6% 5 欧洲股票基金 3.9% 6 日本股票基金 3.9% 7 环球股票基金 2.9% 8 其他股票基金 1.2% 9 美国股票基金 1.0%

混合资产基金排名

排名 混合资产基金指数 2026年1月回报 (%) 1 混合资产基金(80%至100%股票) 5.1% 2 目标日期基金 4.8% 3 混合资产基金(60%至80%股票) 4.4% 4 动态资产配置基金 3.5% 5 混合资产基金(40%至60%股票) 3.2% 6 混合资产基金(20%至40%股票) 2.4% 7 预设投资策略-核心累积基金 2.1% 8 其他混合资产基金 1.3% 9 预设投资策略-65岁后基金 0.8%

固定收益基金排名

排名 固定收益基金指数 2026年1月回报 (%) 1 环球债券基金 1.0% 2 人民币债券基金 0.7% 3 人民币及港币货币市场基金 0.5% 4 保证基金 0.3% 5 亚洲债券基金 0.2% 6 香港货币市场基金 0.2% 7 强积金保守基金 0.2% 8 港元债券基金 -0.3%

资料来源：GUM

积金评级：总资产将突破1.6万亿元

积金评级主席丛川普表示，香港及中国股市在今年开局强劲，而历史显示当本地市场表现良好时，强积金亦往往表现出色。因此，对今年本地市场感到乐观，不过强积金成员很可能将面临波动性的挑战，这更突显分散投资的重要性。

计入供款后，强积金总资产预计将于1月底首次突破1.6万亿元关口，总资产规模达1.61万亿元，较去年12月底增加562亿元，创下强积金资产连续第九个月历史新高，相当于强积金479万名成员的平均账户结余达335,834元，亦创历史纪录。

