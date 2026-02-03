全胜年轻的士车主｜曾智华

香港乃资本主义城市，各式投资千百种，有人蚀，有人赚。当人人认为必蚀时，可能正是必赚的契机开始。倒转，个个以为黄金必继续爆升，汹涌入市，但最终可能一网成擒，变大出血。

没有人有水晶球，不可能预知任何投资必赚或必蚀。正如财经事务及库务局局长许正宇上周接受访问时，主持人问股市升了不少，会继续吗？小许微微嘴答：「I wish I knew！」

有智慧的答复，亦是最真实的答复！反映坊间不少专家实牙实齿测市，何其虚浮。但不肯定走势不等于无迹可寻，市场上的投资，不少是一个循环，间中跌过龙，值博率偏高。

早前发现一个很年轻司机

早前饮宴后截的士回家，一上车，咦，首先发现司机很年轻，绝非老气横秋阿伯一类。其次，车厢飘出悠扬音乐，有洁净香味又「不寻常」的干净，好奇之下问司机：「呢部你自己车？」

「系呀曾生，幸会呀，我有follow你FB，以前亦有听你电台节目㗎，你分享嘅投资理念，我吸收不少㗎。」

「喂，过去两年的士牌价跌到叫阿妈，年轻人都宁愿揸Uber，为乜你买的士揸？反潮流噃！」

去年的士牌价一度跌破200万

「你都成日讲股神格言——别人恐慌我贪婪，别人贪婪我死慌啦。去年的士牌价一度跌破200万，我觉得经已到底，决定入市，用咗30万首期上会，至今半年，证明决定正确！」

年轻司机的分析，低过200万牌费入的士，等于揿地游水投资。佢如数家珍：「现今市区的士牌只有1万5000几个，不会加，但搭客需求仍好大，200万以下买个牌同的士，有公司一站式替你做维修，买保险及放租。更重要，去到200万以下，买卖好活跃，转手唔使印花、经纪费、律师费……只俾1,000元过户费已掂。整个过程15分钟即干手净脚搞掂，唔似买卖物业咁重皮又麻烦。」

一切讲结果，呢位精明司机，自己揸一更，死党揸一更，基于服务好，有礼又整洁，好快已有大量熟客，收入丰盛。

更重要，的士牌已升到214万元，全胜。

资深传媒人 曾智华

