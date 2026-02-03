Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全胜年轻的士车主｜曾智华

投资理财
更新时间：10:29 2026-02-03 HKT
发布时间：10:29 2026-02-03 HKT

香港乃资本主义城市，各式投资千百种，有人蚀，有人赚。当人人认为必蚀时，可能正是必赚的契机开始。倒转，个个以为黄金必继续爆升，汹涌入市，但最终可能一网成擒，变大出血。

没有人有水晶球，不可能预知任何投资必赚或必蚀。正如财经事务及库务局局长许正宇上周接受访问时，主持人问股市升了不少，会继续吗？小许微微嘴答：「I wish I knew！」

有智慧的答复，亦是最真实的答复！反映坊间不少专家实牙实齿测市，何其虚浮。但不肯定走势不等于无迹可寻，市场上的投资，不少是一个循环，间中跌过龙，值博率偏高。

早前发现一个很年轻司机

早前饮宴后截的士回家，一上车，咦，首先发现司机很年轻，绝非老气横秋阿伯一类。其次，车厢飘出悠扬音乐，有洁净香味又「不寻常」的干净，好奇之下问司机：「呢部你自己车？」

「系呀曾生，幸会呀，我有follow你FB，以前亦有听你电台节目㗎，你分享嘅投资理念，我吸收不少㗎。」

「喂，过去两年的士牌价跌到叫阿妈，年轻人都宁愿揸Uber，为乜你买的士揸？反潮流噃！」

去年的士牌价一度跌破200万

「你都成日讲股神格言——别人恐慌我贪婪，别人贪婪我死慌啦。去年的士牌价一度跌破200万，我觉得经已到底，决定入市，用咗30万首期上会，至今半年，证明决定正确！」

年轻司机的分析，低过200万牌费入的士，等于揿地游水投资。佢如数家珍：「现今市区的士牌只有1万5000几个，不会加，但搭客需求仍好大，200万以下买个牌同的士，有公司一站式替你做维修，买保险及放租。更重要，去到200万以下，买卖好活跃，转手唔使印花、经纪费、律师费……只俾1,000元过户费已掂。整个过程15分钟即干手净脚搞掂，唔似买卖物业咁重皮又麻烦。」

一切讲结果，呢位精明司机，自己揸一更，死党揸一更，基于服务好，有礼又整洁，好快已有大量熟客，收入丰盛。

更重要，的士牌已升到214万元，全胜。

资深传媒人 曾智华

相关文章：小心黄金爆煲｜曾智华

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
21小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
17小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
17小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
12小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
17小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
17小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
15小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
16小时前
湖南拍卖地标「天下银楼」。
00:32
天下银楼︱湖南拍卖地标含银1.75吨 ¥1200万贱卖一原因无人出手
即时中国
3小时前
金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元
金价比特币暴跌过后如何走 专家忧跌浪仍未完 摩通力撑金价年底6300美元
投资理财
4小时前