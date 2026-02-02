PAObank推新春优惠 1个月定存最高15厘 推荐好友奖赏再升级

PAObank宣布推出新春优惠，由2月1日起至2月28日，该行现有客户透过手机应用程式页面内「开户迎新大激赏」分享专属推荐码，如被推荐人以专属推荐码成功开户并开立10,000港元或以上定期存款，推荐人即赏500港元，最多可推荐20名好友，即最高可获10,000港元现金赏。

推荐人最高赚12888元奖赏

在推广期间，推荐最多新客户的首3名推荐人，分别可额外获得2,888港元、1,888港元及888港元现金赏；换言之，推荐人最高合共可赚12,888港元奖赏。至于被推荐人成功开户后，亦可享1个月港元定存优惠，首5万港元年利率达15厘。

此外，该行全新合资格客户凭推荐码「PAOBPR」开立个人储蓄户口，成功开户并叙造1个月港元定期存款，首5万港元可享12厘高息优惠。

现有客户3个月定存2.9厘

现有客户方面，存入港元新资金，叙造3个月港元定期存款，可享2.9厘年利率，存款金额上限为100万港元，惟额度有限，额满即止。

另一方面，该行亦设有外币兑换定存限时优惠，透过个人银行手机应用程式，在「美元定期存款」页面内，锁定带有「外币兑换优惠」标签的定存产品，7日定存年利率达12.6厘；14日定存年利率达8厘；1个月定存年利率达5.8厘；以及3个月定存年利率达4.2厘。惟以上年利率仅供参考，年利率将按市场变化调整。