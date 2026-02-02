港铁成追落后首选｜曾渊沧

两个星期前我在本栏推荐携程（9961）后，携程股价就连升7日后才出现调整，两个星期内，上周末收市价已经比推荐时的低价高出7.8%。两个星期前，我推荐此股时是建议大家可以小注投机，但是在过去的两个星期，我再反复思考，认为携程的确是一只有前途的股，可以考虑长期投资而不是短炒投机。

本栏推荐携程后升近8%

大家不必太担心国家市场监督管理总局以涉嫌垄断的行为而对携程立案调查，我很有信心携程在调查之后不会面对太大的压力，今日的中央政府，更担心的应该是市场过度竞争，是「内卷」，而不是垄断。

习惯「慢牛」 千万不要心急

恒指在上个星期突破去年10月2日的高位，紧接着又破28000点大关，但一破28000点，马上就面对调整压力，去年全年恒指在升上26000点、27000点时都马上面对调整压力，每1000点就是一重的压力，这是典型「慢牛」的走势。我们要学习习惯这样的走势，千万不要心急。

恒指能一路突破，基本盘是向好的，估计「慢牛」是中央的意愿，希望股市向好，许多人开心，会增加消费，符合推动内循环的政策。但是又不希望人人疯狂乱炒，制造泡沫，美股已经连升多年，有一定的泡沫化，一旦美股爆，全球皆爆，升得越高，爆后的杀伤力也越大。因此必须适当控制本地股市的升势。

港铁料获大量北都土地

多只本地地产股的股价在过去一年表现得很好，新地（016）创出历史高位，传媒每个星期都出现有关新地报道，或新楼盘热卖，一日售清，或补地价造地。

但是，早已被投资者视为等同地产股的港铁（066）股价仍然相对落后，现在特区政府将加快发展北都，港铁应该取得大量土地，未来的日子一片光明，相信很快就会有大行出来唱好，成为追落后的首选。

碧瑶属理想收息股

过去几年，特区政府在环保的投资不断增加，废物回收站已经遍布各个角落，同时也以超低租金租出土地供有兴趣的投资者经营废物回收再造的业务。这类生意是冷门生意，因为需要专门的人才经营，因此招标过程不会很激烈，往往强者越强，取得大多数的合约。

碧瑶（1397）就是香港唯一以环保、垃圾回收专业为主业的上市公司，过去几年就一而再取得大量来自特区政府的环保合约。整体业务年年大幅增长，派息也年年稳定增长，是保守投资者的理想收息股。

曾渊沧

