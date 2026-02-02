汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯

资深投资者曾渊沧是著名的汇丰（005）「长情股东」，该股近期屡创新高，早前一度高见138.8元，他坦言：「汇丰已经不敢推荐了，因为已历史新高，任何股票去到历史新高，我们都不知道它升到哪水平」，故他建议持货的散户不要急于沽货。而且过去多年的蟹货松绑后，再向上已无蟹货，股价很易再被炒起，「我有朋友很多年前100元买汇丰，然后看著它跌就很伤心，多年后升回100元立刻沽了它，这个很多小投资者一个很坏的习惯。」

说起汇丰，曾渊沧特别用它带出长线建仓时机。1990年汇丰提出收购米特兰银行（Midland Bank），欲进军国际，惟市场不卖帐而股价大跌，曾渊沧当时却大举入货，买入价仅4元(未调整)。他表示，建立长期持股组合最好时机就是股灾，或全民看淡之时，他坦言现在这些机会已不多，若股价处调整期，如前述的腾讯、阿里，长线投资也可买入。

不过，若以短炒为目标则可等等，确认调整期结束才入货。他以腾讯为例，去年9月曾高见683元，至12月最低回调至592元，当股价升回调整幅度的一半（约45元），即是约630元方确定调整期结束，股价或将再创新高，适合短炒者追入。

曾渊沧不时到外地旅游，拍摄美景。 （何家豪 摄）

云游四海 摄影为乐

以股楼皆精形容曾渊沧相信绝不为过，他拥有40年股票投资经验，提出「曾氏通道」成捕捉牛熊市况；楼市方面，他有份创立中原楼价指数。他2013年未届退休年龄提早离开城大，转为特约教授，现时专栏仍散见于各大报刊，受不少读者追捧。访问当日，本报摄影师安排曾渊沧在户外拍照，有途人发现他时大呼「股神」，也有小粉丝上前打招呼并请求合照。

原来要「成功捕获」曾渊沧也不容易，他自言现在经常去旅游，配合子女假期，周末经常两三日「短Trip」，有长假则会离开亚洲，去年底他便与子女一家到冰岛「自由行」跨年，除了欣赏极光，他说冰岛还有很多东西可玩，温泉、火山、圣诞市集等，令热爱摄影的曾渊沧非常尽兴。

相信曾渊沧「老粉丝」也知道，他不止是财经专家，同时也是一位摄影爱好者，早在1967年于英国留学时已获当地摄影奖项。他向记者分享在冰岛拍摄的作品，极光、夕阳、乡间小屋等佳作，而且别以为是出自专业相机，他指一指手上的智能手机：「现在不用带大相机，拿著iPhone去影就可以」。

记者 叶卓伟

