AI算力饥渴 引爆铀矿供应崩坏 环保少女咆哮或已不比股票实际｜蓝血工厂

西方的环保「大爱」叙事，在残酷的物理现实面前，再一次露出了伪善的底裤。这一次，撕下这块遮羞布的，不是别人，正是矽谷那班原本满口「碳中和」的科技权贵。

ChatGPT像永远吃不饱巨兽

进入2026年，世界忽然发现，我们面临的不是气候变暖的末日，而是「算力饥渴」的恐慌。OpenAI的ChatGPT像一只永远吃不饱的巨兽，每一句生成的废话，背后燃烧的都是天文数字般的电力。高盛早有预言，到了2030年，全球数据中心的用电量将比2023年暴增165%。这哪里是科技革命？这分明是一场能源掠夺战。

那些靠天吃饭的风能、太阳能，在需要24小时全天候运转的AI伺服器面前，就像患了情绪病的文艺青年，时有时无，难堪大任。于是，矽谷的精英们终于想起了被他们妖魔化多年的「旧情人」——核能。

微软重启「三哩岛」核电厂

Don’t look up！微软（Microsoft）竟然去重启那个曾是美国核灾代名词的「三哩岛」（Three Mile Island）核电厂 。当年被视为辐射恶魔的遗址，如今成了支撑AI基础设施的圣地。亚马逊（Amazon）和 Google也不甘后人，前者直接买下核电厂的电力，后者则押注小型模块化反应堆（SMR）。为了喂饱AI，昔日的反核口号，如今听来不过是过时的笑话。

在这个背景下，天然铀——这种被遗忘已久的「清洁能源货币」，价格已悄然攀升至每磅89.25美元 。铀市场正在经历一场前所未有的「挟仓」。

西方核燃料供应链依赖俄罗斯

这其中的逻辑，正如早前在《当核电复辟成为文明自救的最后一着》指出，在能源转型的十字路口，人类最终只能向物理法则低头。现在的情况是，供应端已经彻底崩坏。全球最大的铀矿产地哈萨克，因为缺乏提炼用的硫酸，产量大减 。西方的核燃料供应链，长期以来依赖俄罗斯的浓缩服务，如今地缘政治一翻脸，供应链即刻断裂 。

更讽刺的是，过去十年，核电厂为了省钱，搞所谓的「欠足量投料」（Underfeeding），变相向市场释放库存；现在为了摆脱俄罗斯，不得不转向「过量投料」（Overfeeding），变成了吞噬天然铀的黑洞，每年额外抽走2,000万磅的流动性 。

资本像囤积黄金般囤积物理铀

这是一场完美的风暴。一边是AI带来的指数级需求增长，另一边是哈萨克和加拿大矿山的产能瓶颈。再加上斯普罗特（SPUT）这种金融资本像囤积黄金一样囤积物理铀 ，市面上真正流通的现货少得可怜。

许多在福岛事故后签订的廉价核燃料合约，将在2026年集中到期。当那些公用事业的高层发现仓库里的铀只够用到明天，他们将不计代价地在现货市场抢购。这不是投资建议，这是对人类贪婪与恐惧的精准捕捉。

站在2026年的门槛，铀价重回100美元早已不是甚么财经预测，而是AI时代向人类索取的入场费。想拥有上帝般的算力？请先与地下的放射性魔鬼签订契约。

在这场能源博弈的赌桌上，加拿大的Cameco（CCJ）自然是那位绕不开的老牌庄家，虽然它也正为产能与人手的短缺而伤脑筋，但毕竟手握全球核电厂的命脉。至于那些在阿萨巴斯卡盆地（Athabasca Basin）雪原里伺机而动的饿狼，如NexGen（NXE）和Denison（DNN），守著高品位的矿藏，只待资本市场的一声哨响。还有那位号称能随时扭开水龙头、极具美式投机弹性的Uranium Energy（UEC），也早已在场边热身。

握有几张这样的股票，在当下，或许比听那位瑞典环保少女的愤怒咆哮来得实际——毕竟，在一个缺电的未来，只有辐射能带来恒久的温暖。

