负资产回落至2.1万宗 按季跌32% 连续三季回落

金管局公布，去年第4季末负资产住宅按揭贷款宗数为21,304宗，较第3季末的31,449宗减少32%，为连续第三季回落。涉及的金额由去年第3季末的1,568亿港元，减少至第4季末的1,054亿港元，按季减少32%。

另外，负资产住宅按揭贷款中无抵押部分的金额由第3季末的109亿港元，减少至2025年第4季末的62亿港元。去年第4季末拖欠3个月以上的负资产住宅按揭贷款比率为0.31%，相较2025年第3季末的0.24%，仍维持于低水平。

曹德明料宗数将低于1.5万宗水平

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，楼市交投回暖，楼价亦持续回稳。鉴于楼价回升，选用较高按揭成数的买家亦显著减少，使负资产个案按季有所回落。曹德明指，息口回落至合理水平，有利经济进一步复苏，将为楼市带来提振作用，并将逐步加快用家及投资者入市步伐。另外，近期个别发展商更将其新盘提价出售，料今年楼价将反复上扬，负资产仍有回落空间，如今年楼价再升10%，负资产个案或会低于15,000宗水平。

另外，曹德明表示，虽然负资产数字维持过万宗水平，本港业主还款能力一直处于稳健水平，负资产个案中超过3个月未偿还按揭贷款的拖欠比率为0.31%，仍属低水平，显示绝大部份业主的供款能力仍稳健。曹续指，本港经济虽持续增长，消费气氛有所改善，部分行业的经营环境仍受到挑战，有意置业之人士要衡量自身经济及供款能力，按揭成数避免借太尽，紧记按时供款以及预留至少半年的后备资金，以备不时之需。

王美凤：依赖高成数按保需求明显减少

中原按揭董事总经理王美凤指出，2025 年第四季末住宅按揭负资产数字录得显著回落，跌至21,304宗。这主要是由于承接楼价回升走势，季内楼价稳步回升，带动物业估值上扬，使得部分负资产物业之市值重新高于按揭欠款额，从而成功脱离负资产行列。综观2025年，本港楼市表现持续稳中向好，楼价在经历第二及第三季的回升走势后，第四季平均再攀升2%至3%，全年楼价平均上升约5%，并从年内之楼价低位回升达8%，楼价成功筑底返回上升轨道，成为负资产数字连续回落的核心动力。

展望 2026 年，王美凤认为，楼市继续造好支持楼价回升，加上高成数按揭使用率下跌，有助推动今年负资产数字继续减少。今年楼市发展持续向好，买家入市信心亦全面提升，近月交投不乏买家愿意在温和幅度内追价，支持楼价有序回升；与此同时，市场正呈现「交投旺、按保缩」的健康背驰现象；随著楼按已全面放宽、银行7成按揭指引已全面恢复，买家依赖高成数按保的需求明显减少，近年高成数按保的使用比例已由过往逾 30% 逐步回落至 2025 年平均约 15% 的水平，去年尽管楼市交投增加，按保取用宗数亦基于上述大幅减少约24%; 高成数按保使用率下跌亦意味跌入负资产行列的风险亦减少。预期 2026 年负资产数字将继续回落，利好楼市健康发展。