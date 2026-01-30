传鹰派掌联储局 金价急挫逾一成 曾跌穿5000美元 「市场已达狂热巅峰」

国际金价在创下每盎司5,595美元新高后急回，一度跌穿5,000美元大关，较高位5595美元计，跌幅达一成。有传前联储局理事沃什（Kevin Warsh）将获特朗普委任为下任主席，有分析指因他过去政策立场偏鹰，行事作风稳健，一旦上任有望维持联储局独立性，将利好美元，不利金价表现。

现货金最新报5065美元，单日跌5.7%。

华侨银行策略师Christopher Wong表示，即言沃什获提名的报道成为金价回调的触发因素，但市场调整早已到来，「这就像市场正在等待的借口之一，借此消化那些抛物线式的走势。」

分析师：或达狂热巅峰

黄金此前已连续上涨8天，今内上涨20%以上，蓝线期货(Blue Line Futures)首席市场策略师Phil Streible表示，「这似乎是我们已经达到某种狂热巅峰。」瑞士宝盛集团(Julius Baer Group Ltd.)的Carsten Menke说：「由于市场的泡沫化和资金流动主导基本面的状况，不需要太多因素就能引发回调。」事实上，黄金的相对强弱指数(RSI)飙升至90以上，白银的RSI约为84，RSI高于70表示处于超买水平。

TP ICAP集团旗下经纪商Tullet Prebon贵金属主管Simon Biddle表示，金价上涨的程度和持续时间也逐渐限制了银行建立头寸的能力，减少了流动性并提高了波动性，他说：「银行交易贵金属的资产负债表并非无限，由于它们承担的风险减少，交易量已经下降。」

瑞银看好前三季6200美元

虽然金价周四出现回调，但瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)表示，黄金仍然是一种具吸引力的资产和强劲的避险工具。该行分析师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo周四的报告中表示，在投资活动增加的推动下，预计金价在今年前三季将达到6,200美元。