Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传鹰派掌联储局 金价急挫逾一成 曾跌穿5000美元 「市场已达狂热巅峰」

投资理财
更新时间：18:21 2026-01-30 HKT
发布时间：10:11 2026-01-30 HKT

国际金价在创下每盎司5,595美元新高后急回，一度跌穿5,000美元大关，较高位5595美元计，跌幅达一成。有传前联储局理事沃什（Kevin Warsh）将获特朗普委任为下任主席，有分析指因他过去政策立场偏鹰，行事作风稳健，一旦上任有望维持联储局独立性，将利好美元，不利金价表现。

现货金最新报5065美元，单日跌5.7%。

华侨银行策略师Christopher Wong表示，即言沃什获提名的报道成为金价回调的触发因素，但市场调整早已到来，「这就像市场正在等待的借口之一，借此消化那些抛物线式的走势。」

相关文章：联储局新主席热门人言论被挖 近月忽转軚撑减息 学者批︰人选令人费解 或掀市场混乱

分析师：或达狂热巅峰

黄金此前已连续上涨8天，今内上涨20%以上，蓝线期货(Blue Line Futures)首席市场策略师Phil Streible表示，「这似乎是我们已经达到某种狂热巅峰。」瑞士宝盛集团(Julius Baer Group Ltd.)的Carsten Menke说：「由于市场的泡沫化和资金流动主导基本面的状况，不需要太多因素就能引发回调。」事实上，黄金的相对强弱指数(RSI)飙升至90以上，白银的RSI约为84，RSI高于70表示处于超买水平。

TP ICAP集团旗下经纪商Tullet Prebon贵金属主管Simon Biddle表示，金价上涨的程度和持续时间也逐渐限制了银行建立头寸的能力，减少了流动性并提高了波动性，他说：「银行交易贵金属的资产负债表并非无限，由于它们承担的风险减少，交易量已经下降。」

瑞银看好前三季6200美元

虽然金价周四出现回调，但瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)表示，黄金仍然是一种具吸引力的资产和强劲的避险工具。该行分析师Wayne Gordon和Giovanni Staunovo周四的报告中表示，在投资活动增加的推动下，预计金价在今年前三季将达到6,200美元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
01:34
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
3小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:58
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
4小时前
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
10小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
9小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
8小时前