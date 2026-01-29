44%用户忧买二手精品遇诈骗 Carousell推腕表认证服务 商户实体店交收

港人对二手奢侈品网上交易有戒心，二手交易平台Carousell调查显示，44%用户忧虑诈骗风险，不会贸然于平台上购买高价格的物品，亦有31%受访者担心购买二手精品时遇到冒牌货。Carousell借此宣布，推出了认证精品腕表服务，为二手精品腕表提供更安全的交易环境。

认证商品获颁专属徽章

Carousell表示，为正视用户回馈及意见，立即针对问题全面开发解决方案，鉴于二手精品腕表需求常年高涨，于是推出了「Certified Luxury Watches认证精品腕表」服务。通过审核后的合作商家将获颁「Certified Luxury Watches」专属徽章，用户搜寻腕表时将会出现专属页面，选购物品后可先透过聊天功能联络合作商家，其后将获安排亲临实体店舖进行试戴、检查手表状况及询问细节，整个交易均在店内完成。

服务上线一周查询量增2倍

Carousell香港市场发言人Angel Koh表示，服务推出首周，用户向合作商家查询量上升200％，期望有关服务在精品腕表收得成效，并逐步推展相同服务至其他类别上，令该平台的认证服务成为未来二手精品交易的新标准。

商户需4.5分 拥正版正货承诺

Carousell指出，认证服务有别于其他二手精品腕表交易平台，Carousell特别聚焦「合作商家验证」，透过严格审核挑选信誉质素兼备的可靠商家，当中评估标准包括：

经由香港税务局进行商业登记，并设有实体店，买家可亲身到访完成交易

维持平台4.5或以上评分

没有误导性声明或欺诈刊登记录

获知识产权署授予「正版正货承诺」自愿性计划认证

遵循Carousell的检验清单与季度审查，以确保持续符合规定

该平台又指，合作商家所发售的腕表均通过严谨审核，涵盖四大精品腕表专业验证准则：

齐全配件及证明文件

盒子、小册子、吊牌、保修卡、链节及配件均根据型号及年份进行核实。 序号及参考编号

表壳、表链、表扣及保修卡上的编号均会检查，以确保与生产时期一致。 实物及微观检验

仔细检查腕表重量、表壳修饰、边缘、表冠及表管、刻字、镜面、表盘、指针、表圈及机芯修饰—细节无遗。 机芯及防水功能

机芯及自动盘均经仔细检查，并测试计时准确度及防水性能。

Angel Koh表示，目前已有多家本地知名二手精品腕表商家加入认证精品腕表服务，不少合作商家均表示服务推出不久已收成效，线上曝光大幅提升，带动更多用户先在平台详细浏览腕表资讯，再亲临店舖亲身鉴赏实物，从而产生更高品质的潜在客户。