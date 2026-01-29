AI医疗产业增长范例｜林小珍

今个星期初，笔者获邀参与了年度财金界盛事——「亚洲金融论坛」（AFF）。论坛除了一如既往云集各国财金官员和金融机构掌舵人，剖析环球经济前景和资产市场走势，今年新增了「全球产业峰会」，探讨多个当时得令的产业议题，包括中国企业出海、人工智能和医疗科技等。无独有偶，最近与北大资源（618）管理层聚会，公司的最新业务转型，正正是集齐这几个「关键词」。

将传统中医药更新

笔者与许多读者朋友一样，身体出现小毛病，或是出现一些「亚健康」的征状，都会找中医师调理一下，很多时症状都会得到纾缓，令笔者不得不拜服拥有几千年历史的中医学术。学贯中西的北大资源主席黄启豪Jason，就是看准中医药业的坚实底蕴，有条件进行现代化，结合新科技，创造庞大效益，因此决定以此作为公司转型的核心业务。

北大资源于是收购了拥有近400年历史的武汉「叶开泰药业」，作为转型的第一步。收购之后，Jason将传统药店升级改造，引进现代化的管理，建构「药店+中医诊疗+中药衍生服务」的「大健康+」创新模式。有了系统化的企业管理，业务得以快速扩张，截至去年3月，叶开泰已经营运47家连锁店、11家中医诊所，以及3家皮肤专科诊所，营业额倍翻。

推AI辅助舌象与脉象分析

将药店和诊所现代化只是转型大计的第一步。在AI时代，数据为王，公司善用诊所日常营运收集到的临床数据，开发出「叶开泰AI健康App」，为病人提供诊前咨询和诊后管理，更有崭新的AI辅助舌象、脉象以及生活方式分析，令医师更好掌握病人的情况，同时可以持续为病人提供适时的健康指导和预防建议，一方面提升治疗效果，同时亦有效提高用户忠诚度。

医疗科企出海成「抢手货」

正如在AFF上多位行业专家所分享，医疗科技是环球各国都著力投资的范畴，所以内地企业带著具AI元素的医疗科技出海，自然成为海外合作方的宠儿。北大资源就选择中东地区最富裕的市场——阿联酋作为出海试点，为当地建构出一个名为ResoHealth的AI医疗数据与服务平台，作为医疗机构的后台数据引擎，并已取得迪拜卫生局（DHA）认证。

不过，医疗机构如果在数据方面单打独斗，效益相当有限。因此，北大资源亦都开发了Letsgo平台，一方面驳通叶开泰健康App的前端和作为后台的ResoHealth，同时连接阿联酋及海湾国家的医生、诊所、保险公司和实验室，一方面令整个医疗流程更加畅顺和一体化，从而提高效率，但更重要的是带来AI数据分析、健康风险和医疗的协同效应。

顾及发展中地区数码基建较弱

而继阿联酋之后，公司亦将业务拓展至印度和东非，包括跟印度的Trivitron Healthcare 成立合资公司，将Letsgo和叶开泰服务融入当地的诊断中心和智慧医院系统。新近更宣布推出Trivitron Digital AI，为当地医疗机构提供创新解决方案，包括一个具备实验室信息管理系统（LIS）、网络化医学影像归档系统（Web-PACS），以及个人健康档案等功能的一站式平台。

不少内地企业出海，以为将内地行之有效的一套搬到其他市场就可以，结果换来的却是一场水土不服。北大资源「在地化」（Localisation）的成功，就是很好的示范，例如公司在发展印度市场时，特别考虑到当地的数码化水平，相对于公司之前的市场，例如内地和阿联酋为低，因此在系统开发的过程中，亦特别将数码基础建设的要求尽量压缩，令到系统更容易落地。

由治病伸延至长寿之道

当然，将医疗过程数码化，再配合AI运算，可以大大提升临床诊治的效益，但医疗AI化的更大片蓝海，是将临床数据用于科研，了解疾病成因以及开发新的防治方案。因此，北大资源亦成立了全球AI医疗创新委员会，集合AI、基因学和精准医疗领域的专家，开展长寿计划，通过DNA和表观遗传检测，实现个人化长寿管理。

林小珍

