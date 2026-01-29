恒生黄金ETF今上市 一度大升15% 港首只ETF提供银行实物黄金赎回

恒生黄金ETF（3170）今日在港交所上市，为全港首只可于银行兑换实物黄金的ETF，入场门槛低，以该股首次发行价格16元计，每手50股，入场费仅800元。恒生投资表示，未来亦会考虑为此ETF增加代币化非上市类别基金单位选择，满足各类型投资者的需要。

根据介绍，该ETF投资目标是于扣除费用及开支前，提供与LBMA上午金价表现相符的投资回报，管理费每年0.25%，全年经常性开支比率为每年0.4%，基金经理为恒生投资，受托人则是汇丰机构信托服务（亚洲）。该股今早开市曾高见18.4元，大升15%；暂报17.49元，续升逾9%。

许正宇：有助市场增长与创新

财经事务及库务局局长许正宇在上市仪式上致辞时表示，恒生黄金ETF的上市，充分支持将香港发展为国际黄金交易枢纽的愿景，有助于香港黄金市场的增长与创新。该ETF探索透过持牌数字资产交易平台分销，将有助连接传统与数码金融，发掘新机遇，而且这项发展与行政长官于2025年施政报告提出要推动构建世界级国际黄金交易市场的目标高度一致。



恒生银行执行董事兼行政总裁林慧虹则表示，这是该行一个重要里程，标志著恒生投资在加强ETF产品组合，以及为投资者扩展投资方案方面迈出了一大步，同时体现致力推动香港成为领先国际黄金交易枢纽的承诺。