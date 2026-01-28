Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢霆锋及蔡卓妍等化身恒生财神迎新春 下月推百万金币大抽奖

投资理财
更新时间：14:22 2026-01-28 HKT
发布时间：14:22 2026-01-28 HKT

恒生财神自上世纪70年代开始每年为市民送上祝福，但今年新春将以崭新方式延续传统，邀请谢霆锋、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女团VIVA成员姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、张鈊贻（VALC），以及曾希悦（Brittany）等艺人，化身「财神」，透过全新贺年金曲《财神到》与全港市民共迎新春。

将现身中环站和湾仔站

除此以外，恒生亦巧妙结合各区名称，创作专属祝福语，例如祝愿油尖旺市民「财运畅旺」。另外，恒生财神将于2月4日至5日期间现身港铁中环站和湾仔站，向市民派发明星财神贺年海报，市民亦可以在恒生的官方Instagram上，共同创作贺年祝福语。

同时，在2月2日至3月31日期间，恒生个人理财银行及恒生商业银行客户分别完成指定「开运任务」后，即可参加「百万金币大抽奖」。完成任务越多，中奖机会越大。奖品总值超过100万港元，包括「财神骏马」999.9足金金章，以及「财神骏马」999.9足金金章如意结等丰富奖品。

