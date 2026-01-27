Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港年金去年保费倍增至90亿 加码优惠带动保单量破1.6万张

投资理财
更新时间：21:07 2026-01-27 HKT
发布时间：21:07 2026-01-27 HKT

香港年金计划受惠2024年的加码推广优惠所积压的大量申请，去年销情持续理想。据金管局提交予立法会的文件显示，香港年金计划去年销售的保单数目达16,519张，按年增长52.5%；涉及保费总额90亿元，按年飙升1倍，创历年新高；平均保费则升15.1%，至61万元。

全年保费总额创新高

年金公司回复《星岛日报》表示，公司于去年上半年已大致完成处理所有年金加码优惠的相关申请。而下半年的终身年金业务持续稳步上扬，全年录得的保费总额创历年新高。

2024年推加码25%优惠 积压万宗申请去年办

由年金公司所推针对长者的香港年金计划，曾于2024年4月尾至12月底推出首30万新投保保费所获终身每月年金可享加码25%优惠，并带动年金计划申请量急增，而且积压过万宗申请带落2025年处理。

年金公司高层曾表示，单单去年首5个月处理的申请量已逾1万宗，当中7成为2024年积压的申请、3成为新申请，涉及保费总额46亿元，已超越2024年全年数字。

去年按揭保险申请少23%

另外文件显示，2025年全年，按证证券公司批出约1.58万宗按揭保险计划申请，按年下跌23%。按证于2024年8月起，按个别情况考虑批准合资格业主将自住物业出租，而截至去年底已批出该类申请约2530宗。

至于去年中小企融资担保计划下的8成及9成信贷担保产品批出约5800宗申请，涉及金额约135亿元，按年微跌4%。

