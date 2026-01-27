Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeLab Bank伙Mastercard推扣账卡 10种外币消费免手续费 现金回赠最多8%

更新时间：17:34 2026-01-27 HKT
发布时间：17:34 2026-01-27 HKT

WeLab Bank今日（27日）宣布与Mastercard合作，推出「WeLab Global Wallet扣账卡」，成为全港首间推出多币种扣账卡的数字银行。该行客户可透过App以「全城最低外币汇率」，即银行零差价、零手续费锁定目标汇率，并可兑换11种主要货币于本地、海外消费及提款。

每笔签账基本享0.4%现金回赠

该行表示，客户凭WeLab Global Wallet扣账卡于全球Mastercard商户签账付款，以10种主要外币购物消费，包括日圆、美元、人民币、澳元、英镑、欧罗、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎及纽西兰元，均豁免1.95%外币交易手续费及享零兑换手续费，同时每笔签账可享0.4%现金回赠。

该行又提到，2月1日起，现有客户如额外增加存款达50,000元及维持该金额至3月31日，并使用WeLab Global Wallet扣账卡于本地或海外餐饮签账达300港元等值，除可享全球消费0.4%现金回赠外，更可额外享7.6%现金回赠，即合共达8%。新客户2月1日起以指定推荐码开立WeLab Bank账户，于14日内存入指定新资金50,000元并维持该金额至开户起计60日，亦可享高达20%消费回赠优惠。

同时，以WeLab Global Wallet扣账卡进行的每项合资格交易，将自动参加由Mastercard举办之「劲抽惊喜彩蛋」季度和每月抽奖活动。由即日起至3月31日，每笔合资格Mastercard交易均能获得一次抽奖机会，每笔指定消费类别交易更可获得高达20次抽奖机会，以赢取头奖高达388,888港元签账额。

支援全球提款功能

此外，WeLab Global Wallet扣账卡支援全球提款功能，客户可于本地JETCO网络及海外支援 Mastercard网络，包括 Cirrus®的自动柜员机提取当地现金，系统将直接从相应的货币账户扣账。WeLab Bank称，自去年12月初推出WeLab Global Wallet 扣账卡，海外消费单月增长超过三倍。

另一方面，WeLab Bank强调凭借「AI-first」营运模式，客户能以银行成本价及零隐藏费用兑换11种主要货币，其独有的AI格价引擎比较主要香港银行的外币汇率，即时计算买入外币所节省的金额；另外亦设「最低汇率保证」优惠，确保能以最低外币汇率锁定理想目标价格，节省更多。

